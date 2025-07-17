https://ria.ru/20250717/druzhinina-2029283127.html

От славы до горя: трагедия Светланы Дружининой

От славы до горя: трагедия Светланы Дружининой - РИА Новости, 17.07.2025

От славы до горя: трагедия Светланы Дружининой

Ее имя ассоциируется с блеском "Гардемаринов" и романтикой советского кино, но за кулисами жизни Светланы Дружининой — трагедии, которые могли бы сломить кого... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:56:00+03:00

2025-07-17T19:56:00+03:00

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индия

светлана дружинина

вениамин каверин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ее имя ассоциируется с блеском "Гардемаринов" и романтикой советского кино, но за кулисами жизни Светланы Дружининой — трагедии, которые могли бы сломить кого угодно. Режиссер, подарившая зрителям незабываемые фильмы, десятилетиями скрывала боль, о которой не решалась говорить даже в кругу семьи.Между пеленками и кинокамеройСпустя год после премьеры фильма "Дело было в Пенькове" в семье Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея случилось долгожданное событие — родился сын Толик. Но радость материнства быстро сменилась изнурительным марафоном. Молодая актриса, измотанная ночными кормлениями, днем разрывалась между институтом, дубляжом и массовками. А ее супруг, вопреки стереотипам, с поразительной ловкостью освоил роль "домохозяина"."Он стирал пеленки, варил манную кашу и гулял с коляской — и делал это лучше многих мам во дворе", — вспоминала позже Дружинина."Девчата": любимая роль и съемочный адКогда Толику исполнилось три года, Дружининой предложили роль в фильме "Девчата" Юрия Чулюкина. Эта работа стала для нее самой любимой, но за кулисами веселой комедии царила невыносимая атмосфера. Виной всему был Николай Рыбников. Звезда "Высоты", привыкший к обожанию поклонников, на площадке превращался в тирана."Он хотел, чтобы Анфису играла его жена Алла Ларионова. А когда режиссер отказался, начал терроризировать весь состав", — рассказывала Светлана.Чулюкин с трудом сдерживал конфликты, а актрисам — Румянцевой, Макаровой и Дружининой — приходилось молча сносить унижения: "После его выходок я плакала в гримерке. Он мог орать из-за пустяка, унижая при всех...". Лишь дома, в объятиях мужа и слыша смех сына, она находила утешение.Беременная студентка: безумие или призвание?Не успел Толик пойти в детский сад, как Дружинина, беременная вторым сыном Мишей, подала документы во ВГИК — на режиссерский факультет."Сумасшедшая!" — шептались соседки, глядя, как она таскает тяжелые папки с эскизами.Учеба стала испытанием: лекции, бессонные ночи, вечные недосыпы. Когда она защищала диплом, маленький Миша уже "помогал" маме — разрисовывал фломастерами ее раскадровки."Я не ругала его. Это же не вандализм, — смеялась Светлана, — это наше с ним соавторство!"Но за этим материнским юмором скрывалась изнурительная правда: ей приходилось быть идеальной матерью, женой и студенткой одновременно. И никто не знал, сколько сил это стоило.Рождение легенды из трагедииСветлана Дружинина сделала свой режиссерский дебют благодаря трагическому стечению обстоятельств. После внезапной смерти Наума Трахтенберга именно ей, молодой выпускнице ВГИКа, доверил экранизацию своего знаменитого романа "Исполнение желаний" писатель Вениамин Каверин. Этот шанс стал для нее испытанием и вызовом одновременно.С характерным для нее энтузиазмом Светлана взялась за работу и совершила настоящую дерзость — собрала на одной съемочной площадке звезд первой величины. Легендарный Евгений Лебедев, уже сыгравший Гамлета, Иннокентий Смоктуновский, восходящая звезда Наталья Бондарчук — такой актерский состав был настоящим испытанием для начинающего режиссера. Особенно драматичной стала история с Мариной Влади. Французская актриса уже дала согласие на роль, но советские чиновники решительно перечеркнули эти планы, сочтя ее кандидатуру "идеологически неприемлемой". Эта ситуация лишь добавила напряжения и драматизма в процесс создания фильма.После "Исполнения желаний" последовала целая россыпь фильмов, которые навсегда вошли в золотой фонд советского кино. Дружинина мастерски балансировала между жанрами, неизменно привнося в свои работы фирменный стиль: легкость, романтику и тонкий юмор."Сватовство гусара" — изящная музыкальная комедия с намеком на водевиль, где Светлана Сергеевна впервые соединила свою любовь к истории с талантом создавать запоминающиеся женские образы."Дульсинея Тобосская" — смелый эксперимент, в котором классический сюжет обрел новое звучание благодаря игре Натальи Гундаревой и неожиданным режиссерским ходам."Принцесса цирка" — ностальгическая сказка о цирке, наполненная трюками, страстями и скрытыми намеками — без этого в советском кино не обходилось.Но главный триумф ждал ее впереди. "Гардемарины, вперед!" стал не просто фильмом — явлением, культовым произведением, частью национального кода. Молодые Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и Владимир Шевельков превратились в иконы стиля. А Дружинина доказала: историческое кино может быть одновременно авантюрным, романтичным и умным.Неразрушимый союз: история любви длиною в жизньВ мире кинематографа, где браки часто распадаются под грузом славы и искушений, союз Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея стал редким исключением. Он — легендарный оператор, чья камера запечатлела десятки красивейших актрис советского экрана. Она — талантливый режиссер, создатель культовых фильмов. Казалось бы, идеальные условия для ревности и конфликтов. Но их брак, продлившийся более семидесяти лет, стал образцом верности и взаимопонимания."Все шепчут за спиной: "Бедная Светка, ведь вокруг ее мужа всегда роем вьются красотки!" — смеялась Дружинина в одном из интервью. — А я-то знаю своего Толика! Стоит какой-нибудь поклоннице начать строить глазки, он моментально превращается в невидимку и сбегает под родное крыло".За долгие годы совместной жизни слухи об их разводе вспыхивали неоднократно — то после творческих разногласий на съемочной площадке, то во время длительных экспедиций Мукасея. Но пара лишь посмеивалась над сплетнями: "Нас пытаются "развести" уже 50 лет. Пора бы смириться, что ничего не выйдет".Трагедия, которая могла разрушить всеНо за фасадом этого идеального брака скрывалась настоящая драма. Их старший сын Анатолий в детстве подавал большие надежды — его художественные способности восхищали педагогов, тонкое чувство цвета предвещало будущее талантливого живописца. "Он мог часами просиживать за альбомом, — вспоминала Светлана Сергеевна. — Мы отдали его в лучшую художественную школу...".Однако подростковый возраст стал переломным. Способный мальчик превратился в проблемного юношу: ночные гуляния в сомнительных компаниях, первая рюмка, а затем и запрещенные вещества. "Мы с мужем тогда впервые по-настоящему поняли, что значит быть одной командой, — признавалась Дружинина. — В кино можно переснять сцену. В жизни только бороться, кадр за кадром, день за днем".На какое-то время кинематограф отошел на второй план. Все силы были брошены на спасение сына. Когда в жизни Анатолия появилась добрая девушка, родители позволили себе надеяться на лучшее. А узнав о скором рождении внука, и вовсе поверили в чудо. Но судьба распорядилась иначе. 28-летний Анатолий Мукасей-младший трагически погиб. По официальной версии — в ДТП. По неофициальной — выпал из окна в неадекватном состоянии.Горе, обрушившееся на семью, казалось невыносимым. Они потеряли сына, а затем и невестку. Внук Даниил остался на попечении бабушки и деда, став одновременно их болью и надеждой. Светлана Сергеевна, известная своей строгостью на съемочной площадке, превратилась для внука в добрую сказочную бабушку. Она заваливала его подарками, прощала любые шалости, ночами сидела у кровати, когда мальчику снились кошмары. Анатолий Михайлович воспитывал внука иначе — через тихие беседы у монтажного стола, показ классических кинолент с профессиональными комментариями. Но когда пришло время выбирать жизненный путь, Даниил, выросший в тепличных условиях, оказался не готов к взрослым решениям. Он метался между факультетами, бросал учебу, пробовал себя в разных сферах. Позже он неожиданно проявил способности в монтаже, заставив деда на мгновение поверить в продолжение династии.Однако беспокойная натура взяла верх. Внезапный отъезд в Индию стал первым тревожным звоночком. Родные списывали это на поиски себя, продолжая финансировать его духовные искания. Когда же денежные потоки иссякли, молодой человек потребовал продать квартиру, некогда принадлежавшую его матери, угрожая в противном случае уйти из жизни.Эта история остается самой болезненной страницей в их семейной саге с горьким послевкусием и неразрешимым вопросом: можно ли продолжать любить, отпуская?Продолжение династии: свет в конце тоннеляВ отличие от старшего брата, младший сын Дружининой и Мукасея — Михаил — сумел не только найти себя, но и приумножить семейное наследие. Пошедший по стопам отца, он стал блестящим кинооператором, а затем успешным предпринимателем. Его компания по аренде кинооборудования обслуживает крупнейшие проекты российского кинематографа.Личная жизнь Михаила тоже сложилась гармонично — двое детей от первого брака, с которыми сохранились теплые отношения, и счастливый союз с легендой волейбола Екатериной Гамовой.А сама Светлана Дружинина даже в почтенном возрасте продолжает удивлять кинематографическое сообщество. В 2022 году она представила сразу два масштабных проекта: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война", доказав, что настоящая классика не имеет срока давности, а творческая энергия может преодолеть любые жизненные испытания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, светлана дружинина, вениамин каверин