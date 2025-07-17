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Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами
Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 17.07.2025
Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами
Российская противовоздушная оборона в четверг в период с 14.00 мск до 17.00 мск уничтожила 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:08:00+03:00
2025-07-17T18:08:00+03:00
2025-07-17T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
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брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в четверг в период с 14.00 мск до 17.00 мск уничтожила 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого июля текущего года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Орловской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, орловская область, тульская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Тульская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами
МО РФ: силы ПВО сбили 13 БПЛА ВСУ над российскими регионами