https://ria.ru/20250717/dron-2029764864.html

Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами

Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами - РИА Новости, 17.07.2025

Силы ПВО сбили 13 украинских дронов над российскими регионами

Российская противовоздушная оборона в четверг в период с 14.00 мск до 17.00 мск уничтожила 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:08:00+03:00

2025-07-17T18:08:00+03:00

2025-07-17T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

тульская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона в четверг в период с 14.00 мск до 17.00 мск уничтожила 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ."Семнадцатого июля текущего года в период с 14.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА - над территорией Орловской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

тульская область

брянская область

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безопасность, орловская область, тульская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)