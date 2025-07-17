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Средства ПВО сбили за сутки 308 украинских дронов
Средства ПВО сбили за сутки 308 украинских дронов - РИА Новости, 17.07.2025
Средства ПВО сбили за сутки 308 украинских дронов
Российская противовоздушная оборона сбила две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 308 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:56:00+03:00
2025-07-17T12:56:00+03:00
2025-07-17T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 308 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 308 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении военного оборонного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили за сутки 308 украинских дронов
МО РФ: средства ПВО сбили за сутки 2 ракеты "Нептун" и 308 БПЛА ВСУ