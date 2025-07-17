https://ria.ru/20250717/dogovor-2029702029.html

Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны

Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны - РИА Новости, 17.07.2025

Мерц и Стармер подписали договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:27:00+03:00

2025-07-17T14:27:00+03:00

2025-07-17T14:50:00+03:00

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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.Мерц прибыл в четверг в Лондон, торжественное подписание документа прошло в Музее Виктории и Альберта в британской столице."Я очень рад, что сегодня вместе с министрами иностранных дел у меня есть возможность подписать этот договор. Это исторический день для германо-британских отношений. Для меня лично также большая честь находиться сегодня здесь, в этом музее, который носит два имени, тесно связывающих британскую и немецкую историю", - заявил Мерц журналистам после церемонии подписания. Трансляция велась в прямом эфире на немецком телеканале Welt.Стармер отметил, что "это первый в своем роде договор между двумя странами". "Он подчёркивает важность союзников, будь то в сфере обороны, безопасности, торговли, экономики, энергетики. В этот договор вложено очень многое. И потому это действительно подписание исторического соглашения", - пояснил британский премьер журналистам.В 27-страничном документе, текст которого находится в распоряжении РИА Новости, стороны договариваются в первых трёх абзацах о стратегическом сотрудничестве "в условиях коренных изменений геополитической обстановки" и ввиду "наиболее серьёзной и непосредственной угрозы безопасности", исходящей, по их мнению, от Российской Федерации.Великобритания и Германия далее обязуются проводить регулярные консультации на уровне министерств по вопросам внешней политики и безопасности.Перечисляются такие пункты, как "сдерживание" и оборона, международная архитектура безопасности, ядерное оружие, контроль над вооружением и его нераспространении, борьба с последствиями и причинами изменения климата, терроризмом, незаконной миграцией, охрана критической инфраструктуры, стремление к обоюдному росту экономики, усиление сотрудничества в области науки, инноваций и разведки, а также содействие эффективному сотрудничеству между НАТО и ЕС."Стороны договора будучи тесными союзниками подтверждают свою глубокую приверженность взаимной обороне и обязуются прийти друг другу на помощь в случае вооружённого нападения на одну из сторон, включая применение военных средств", - говорится в документе.Они также "разделяют серьёзную обеспокоенность" на фоне гибридных угроз и иностранного вмешательства в виде диверсий, кибератак, "манипуляции информацией" и "вредоносного использования новых технологий как искусственный интеллект".Лондон и Берлин договорились поддерживать оборонные отрасли, повышать двустороннюю "военную совместимость, взаимозаменяемость и интеграцию", а также совместно работать над воплощением концепции "мирного и безопасного евроатлантического пространства"."В связи с общими особыми интересами и акцентом на северном и восточном флангах Организации Североатлантического договора, стороны сотрудничают друг с другом, чтобы совместно с союзниками по НАТО укреплять сдерживание и оборону в этих регионах и координировать свои силы, где это возможно", - подчёркивается в документе.Великобритания и Германия подчеркивают также намерение сотрудничать в области развития инфраструктуры добычи энергоресурсов на Северном море.Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее уведомлял, что РФ будет внимательно наблюдать за конкретными действиями немецкого руководства по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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https://ria.ru/20250712/evropa-2028663269.html

https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, великобритания, кир стармер, фридрих мерц, в мире