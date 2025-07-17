https://ria.ru/20250717/dnepropetrovsk-2029587089.html

В Днепропетровске прогремела серия взрывов

В Днепропетровске прогремела серия взрывов - РИА Новости, 17.07.2025

В Днепропетровске прогремела серия взрывов

Серия взрывов была слышна в Днепропетровске и его пригороде, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:16:00+03:00

2025-07-17T00:16:00+03:00

2025-07-17T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Серия взрывов была слышна в Днепропетровске и его пригороде, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Днепропетровске и (городе) Самарь было слышно звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах, которые были слышны в Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

россия

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Дарья Буймова

днепропетровск, в мире, вооруженные силы украины, россия