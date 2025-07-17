https://ria.ru/20250717/degtyarnoe-2029712378.html

Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области

Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2025

Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области

Освободив харьковское село Дегтярное, ВС РФ расширили контроль на северном участке фронта вдоль реки Волчья, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:08:00+03:00

2025-07-17T15:08:00+03:00

2025-07-17T15:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Освободив харьковское село Дегтярное, ВС РФ расширили контроль на северном участке фронта вдоль реки Волчья, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Село Дегтярное - это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчья", - сказал Ганчев. В четверг в Минообороны сообщили, что ВС РФ освободили Дегтярное в Харьковской области.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф