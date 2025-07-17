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Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/degtyarnoe-2029712378.html
Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области
Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области - РИА Новости, 17.07.2025
Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области
Освободив харьковское село Дегтярное, ВС РФ расширили контроль на северном участке фронта вдоль реки Волчья, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:08:00+03:00
2025-07-17T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Освободив харьковское село Дегтярное, ВС РФ расширили контроль на северном участке фронта вдоль реки Волчья, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Село Дегтярное - это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчья", - сказал Ганчев. В четверг в Минообороны сообщили, что ВС РФ освободили Дегтярное в Харьковской области.
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Ганчев прокомментировал освобождение Дегтярного в Харьковской области

Ганчев: освобождение Дегтярного расширило контроль на северном участке фронта

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Освободив харьковское село Дегтярное, ВС РФ расширили контроль на северном участке фронта вдоль реки Волчья, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Село Дегтярное - это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчья", - сказал Ганчев.
В четверг в Минообороны сообщили, что ВС РФ освободили Дегтярное в Харьковской области.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
Российские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили Дегтярное в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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