Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/dagestan-2029760352.html
В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района
В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района - РИА Новости, 17.07.2025
В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района
Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:54:00+03:00
2025-07-17T17:54:00+03:00
происшествия
республика дагестан
сергокалинский район
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954985463_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7954b1b44a46b696b8eb31d0f866ad6a.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года. В последний раз ему продлили арест до 28 июля. "Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергокалинского района и еще троих лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество), части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Сергокалинский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным обвинения, в 2016-2022 годах глава района в сговоре с главным редактором местной газеты и доверенным лицом фиктивно назначил двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей. Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности.
https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html
республика дагестан
сергокалинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954985463_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_6c008c85e48d5b4aa62cfdd0af8c3055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, сергокалинский район, россия, единая россия
Происшествия, Республика Дагестан, Сергокалинский район, Россия, Единая Россия
В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района

Дело против экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова передали в суд

© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"Магомед Омаров
Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
Магомед Омаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года. В последний раз ему продлили арест до 28 июля.
"Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергокалинского района и еще троих лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество), части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Сергокалинский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным обвинения, в 2016-2022 годах глава района в сговоре с главным редактором местной газеты и доверенным лицом фиктивно назначил двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей.
Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Матери ликвидированного террориста из Дагестана продлили домашний арест
9 апреля, 03:50
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСергокалинский районРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала