https://ria.ru/20250717/dagestan-2029760352.html

В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района

В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района - РИА Новости, 17.07.2025

В Дагестане передали в суд дело против бывшего главы Сергокалинского района

Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:54:00+03:00

2025-07-17T17:54:00+03:00

2025-07-17T17:54:00+03:00

происшествия

республика дагестан

сергокалинский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями против бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сын которого был ликвидирован в ходе теракта в июне 2024 года, передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Омаров был заключен под стражу в начале июля 2024 года. В последний раз ему продлили арест до 28 июля. "Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Сергокалинского района и еще троих лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество), части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Сергокалинский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным обвинения, в 2016-2022 годах глава района в сговоре с главным редактором местной газеты и доверенным лицом фиктивно назначил двух местных жителей на должность водителя в редакцию газеты. Так они похитили бюджетные деньги на сумму более 696 тысяч рублей. Кроме того, Омаров дал указания главе сельскохозяйственного производственного кооператива выделить своему сыну земельный участок для дальнейшего получения гранта на поддержку начинающим фермерам. Затем он и его сын внесли ложные данные в официальные документы, подтверждающие приобретение крупного рогатого скота, и похитили грант минсельхозпрода Дагестана в размере более 2,9 миллиона рублей. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава района был освобожден от должности.

https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html

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происшествия, республика дагестан, сергокалинский район, россия, единая россия