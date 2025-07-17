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Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом - РИА Новости, 17.07.2025

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом

Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района, водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:45:00+03:00

2025-07-17T14:45:00+03:00

2025-07-17T14:48:00+03:00

белгород

вячеслав гладков

белгородский район

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района, водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района. Пострадал водитель. Мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что у транспортного средства выбиты стёкла и повреждена передняя часть кузова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия