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Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом - РИА Новости, 17.07.2025
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14:45 17.07.2025 (обновлено: 14:48 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/chayki-2029706037.html
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом - РИА Новости, 17.07.2025
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района, водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:45:00+03:00
2025-07-17T14:48:00+03:00
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района, водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района. Пострадал водитель. Мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что у транспортного средства выбиты стёкла и повреждена передняя часть кузова.
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белгород
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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль под Белгородом

Гладков: БПЛА ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиАвтомобиль, пострадавший от удара беспилотника ВСУ в селе Чайки Белгородской области
Автомобиль, пострадавший от удара беспилотника ВСУ в селе Чайки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Автомобиль, пострадавший от удара беспилотника ВСУ в селе Чайки Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района, водитель получил легкое ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Чайки Белгородского района. Пострадал водитель. Мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что у транспортного средства выбиты стёкла и повреждена передняя часть кузова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
БелгородВячеслав ГладковБелгородский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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