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Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз - РИА Новости, 17.07.2025
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз
Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:50:00+03:00
2025-07-17T15:50:00+03:00
2025-07-17T15:50:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Днем в Минобороны РФ сообщали, что в период с 12.00 мск до 14.00 мск средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя российскими регионами, в том числе 10 БПЛА - над Брянской областью. "Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250717/vsu-2029622345.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз
Богомаз: при ликвидации 10 БПЛА над Брянской областью никто не пострадал