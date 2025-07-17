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Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз - РИА Новости, 17.07.2025
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15:50 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/bryansk-2029719000.html
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз - РИА Новости, 17.07.2025
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз
Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:50:00+03:00
2025-07-17T15:50:00+03:00
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Днем в Минобороны РФ сообщали, что в период с 12.00 мск до 14.00 мск средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя российскими регионами, в том числе 10 БПЛА - над Брянской областью. "Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
https://ria.ru/20250717/vsu-2029622345.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз

Богомаз: при ликвидации 10 БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Днем в Минобороны РФ сообщали, что в период с 12.00 мск до 14.00 мск средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя российскими регионами, в том числе 10 БПЛА - над Брянской областью.
"Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.
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ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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