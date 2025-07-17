https://ria.ru/20250717/bryansk-2029719000.html

Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз

Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз - РИА Новости, 17.07.2025

Пострадавших при уничтожении БПЛА над Брянской областью нет, заявил Богомаз

Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:50:00+03:00

2025-07-17T15:50:00+03:00

2025-07-17T15:50:00+03:00

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации 10 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Днем в Минобороны РФ сообщали, что в период с 12.00 мск до 14.00 мск средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя российскими регионами, в том числе 10 БПЛА - над Брянской областью. "Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил губернатор.

https://ria.ru/20250717/vsu-2029622345.html

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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)