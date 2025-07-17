https://ria.ru/20250717/brukhunova-2029288110.html

Молодая жена Петросяна угодила в громкий скандал из-за такси

Молодая жена Петросяна угодила в громкий скандал из-за такси - РИА Новости, 17.07.2025

Молодая жена Петросяна угодила в громкий скандал из-за такси

Молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз причиной возмущения стали... такси. В своём... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:17:00+03:00

2025-07-17T19:17:00+03:00

2025-07-17T19:17:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова, в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз причиной возмущения стали... такси. В своём Telegram-канале супруга юмориста разразилась гневной речью о ценах в сервисах перевозки.По словам Брухуновой, она собиралась посетить лекцию о моде, но из-за проблем со связью, вызванных атаками дронов, долго не могла вызвать машину. Когда это наконец удалось, цена за короткую поездку неприятно удивила."Сижу грустная, капец. Настроение упало ниже плинтуса, - сетует Брухунова. - Я сейчас должна была быть на класснейшей лекции о моде в дореволюционном Петербурге, куда безумно хотела попасть. Вместо этого я осталась дома".Она жаловалась, что "такси просто вызвать невозможно". А дальше начался "цинизм"."Мне нужно было проехать полторы улицы. В обычное время это порядка 200 рублей. Когда я вызывала сейчас, то они закрутили мне цену в 3,5 тысячи рублей. Как вы спите после такого? Это ж хамство, свинство", — пожаловалась Брухунова подписчикам в своем аккаунте.Из-за произошедшего Татьяна пропустила мероприятие, объяснив, что идти пешком даже такую маленькую дистанцию она не намерена. Интернет не простил ей эту фразу: соцсети наполнились язвительными и едкими комментариями."А пешочком пройти — даже для здоровья слабо?", "Интересно, а куда делся семейный водитель?", "Одна остановка — и целая трагедия. Таня, для вас пешие прогулки — прямо находка!", "Это сигнал! Срочно нужно дарить машину с водителем — ножки же не должны страдать!", "Наверное, Таня боится, что фанаты как окружат и как начнут просить автографы!" - отреагировали комментаторы.Такой шквал критики можно считать уже традиционной реакцией пользователей на очередной выход в свет отечественных знаменитостей. Всё чаще звёзды делятся моментами из жизни, вызывающими у аудитории не восхищение, а недоумение."У меня есть рабы"Например, певица и телеведущая Анна Семенович также попала в неловкую ситуацию после одного невинного, на первый взгляд, видео. Артистка опубликовала ролик из гримёрки, где ей помогают несколько человек: одна делает укладку, другая наносит макияж."У меня есть специальные рабы. Одна чешет волосы, другая делает лицо", — заявила Семенович с экрана.Фраза мгновенно разлетелась по соцсетям. Пользователи сочли её оскорбительной по отношению к обслуживающему персоналу и обвинили Анну в высокомерии. Даже после того, как артистка пояснила, что это была шутка, град упрёков не утихал."Неуважение к команде", "Звёздная болезнь", "Барские замашки" — писали в комментариях.Инстасамка и бой визажистокНе осталась в стороне и рэп-исполнительница, а ныне потенциальный законотворец Инстасамка, и так известная своим вызывающим поведением. В интернете появилось видео, на котором артистка кричит на визажисток, обвиняет их в опоздании, выгоняет из квартиры с нецензурной бранью и бросает их кисти с лестницы."Я самая высокооплачиваемая рэп-исполнительница в России!" — оправдала своё поведение артистка.Фрагмент конфликта мгновенно стал вирусным, вызвав волну негодования даже среди преданных поклонников. Позже Зотеева (Дарья Зотеева – настоящее имя Инстасамки) заявила, что всё происходящее — якобы "стресс-тест" для команды, и ей было важно понять, как они отреагируют в экстремальной ситуации.Но объяснение уже не помогло:"Так с людьми нельзя", "Это уже не эксцентричность, а откровенное унижение", "Зачем потом оправдываться, если сама это выложила?" – отреагировалипользователи соцсетей.Этот эпизод вспоминают до сих пор как один из самых ярких бытовых скандалов среди звёзд."Я не буду на этом сидеть": Бузова и стулТелеведущая и певица Ольга Бузова снова привлекла внимание не своим творчеством, а отношением к людям. О неприятном опыте работы с артисткой рассказала визажист из Казани — Эльмира Первякова, сотрудничавшая с Бузовой во время её концерта. По словам стилиста, впечатления от общения со звездой оказались настолько отрицательными, что она решила больше не иметь с ней дел.Как утверждает Эльмира, изначально она прибыла к Ольге в отель, чтобы нанести макияж перед выступлением. Однако при встрече Бузова была крайне недовольна, что визажист приехала именно туда, а не в концертный зал.Позже певица устроила сцену из-за барного стула, который предложили для макияжа. По словам визажистки, Бузова резко отказалась сидеть на высоком сиденье:"Она начала раздражённо кричать: “Я не буду на этом сидеть! Принесите нормальный стул!”. В итоге, макияж пришлось делать в очень неудобных условиях — я стояла на коленях, наклоняясь, чтобы дотянуться до её лица", — вспоминает Эльмира.Ситуация усугублялась тем, что во время нанесения макияжа Бузова практически не отрывалась от телефона. Из-за этого визажистке было сложно ровно накрасить глаза — особенно нижнее веко."Тогда я и поняла, почему у неё оно всегда плохо прокрашено — в таких условиях это просто физически невозможно", — отметила стилист.Барские замашки или отрыв от реальности?Бытовые капризы звёзд становятся поводами для громких обсуждений и скандалов. Задержка визажиста, высокая цена на такси, шутка про "рабов" — всё это попадает под пристальное внимание публики.В эпоху, когда аудитория всё острее реагирует на социальную несправедливость, публичные фигуры невольно (или намеренно) становятся участниками медийных бурь.Но реакция неизменна: раздражение, критика и тонны комментариев.Барская блажь или оторванность селебрити от реальности – вопрос сложный. Но ответа в ближайшее время на него точно не будет. А вот новые выходки и скандалы – всегда, пожалуйста.

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санкт-петербург, россия, казань