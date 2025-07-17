https://ria.ru/20250717/britaniya-2029748330.html

"Может захватить". В Киеве выступили с неожиданным заявлением о Молдавии

"Может захватить". В Киеве выступили с неожиданным заявлением о Молдавии - РИА Новости, 17.07.2025

"Может захватить". В Киеве выступили с неожиданным заявлением о Молдавии

Британию и Германию может захватить даже Молдавия, если захочет, пошутил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, комментируя подписанный... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:20:00+03:00

2025-07-17T17:20:00+03:00

2025-07-17T17:20:00+03:00

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россия

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фридрих мерц

кир стармер

александр дубинский

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Британию и Германию может захватить даже Молдавия, если захочет, пошутил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале, комментируя подписанный между Лондоном и Берлином договор в оборонной сфере."Премьер-министр Стармер и канцлер Мерц пообещали помогать друг другу в случае вооруженного нападения. Если помогать они будут так же, как помогают Украине — их вполне может захватить даже Молдова. Если, конечно, у нее будет настроение", — написал он.Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер в четверг подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250717/plan-2029608100.html

https://ria.ru/20250717/germaniya-2029745554.html

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в мире, россия, молдавия, германия, фридрих мерц, кир стармер, александр дубинский, верховная рада украины, нато