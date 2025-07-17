https://ria.ru/20250717/britanija-2029801389.html

Великобритания поддержала план Трампа по вооружению Украины

Великобритания поддержала план Трампа по вооружению Украины - РИА Новости, 17.07.2025

Великобритания поддержала план Трампа по вооружению Украины

Великобритания поддерживает план президента США Дональда Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников по НАТО и намерена принять в нем участие, заявил РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:31:00+03:00

2025-07-17T20:31:00+03:00

2025-07-17T20:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

дональд трамп

джон хили

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания поддерживает план президента США Дональда Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников по НАТО и намерена принять в нем участие, заявил в четверг британский министр обороны Джон Хили. "Великобритания поддерживает этот план и мы планируем сыграть в нем свою роль в полной мере", - заявил Хили в ходе выступления в британском парламенте. Данный вопрос будет обсуждаться в ходе следующего заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, которое пройдет в понедельник, добавил министр. Хили также объявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила планирование структур командования контингента на Украине, который участники коалиции хотят направить в страну в случае прекращения огня. Ранее в июле британский премьер Кир Стармер заявил, что штаб-квартира коалиции уже работает в Париже, а командные структуры прорабатываются. По словам министра, с марта Великобритания поставила на Украину почти 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Ранее Лондон заявил о планах увеличить поставки БПЛА Киеву в 10 раз. Кроме того, Великобритания выделит 40 миллионов фунтов стерлингов (53 миллиона долларов) военной помощи Киеву помимо 4,5 миллиардов фунтов стерлингов запланированной на этот год военной помощи. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029772153.html

https://ria.ru/20250717/oruzhie-2029766087.html

https://ria.ru/20250227/tramp-2002067710.html

украина

киев

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, джон хили, кир стармер, нато, великобритания