Великобритания поддержала план Трампа по вооружению Украины
Британия поддержала план Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания поддерживает план президента США Дональда Трампа по поставкам вооружений Украине через союзников по НАТО и намерена принять в нем участие, заявил в четверг британский министр обороны Джон Хили.
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"Великобритания поддерживает этот план и мы планируем сыграть в нем свою роль в полной мере", - заявил Хили в ходе выступления в британском парламенте.
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Данный вопрос будет обсуждаться в ходе следующего заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, которое пройдет в понедельник, добавил министр.
Хили также объявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила планирование структур командования контингента на Украине, который участники коалиции хотят направить в страну в случае прекращения огня. Ранее в июле британский премьер Кир Стармер заявил, что штаб-квартира коалиции уже работает в Париже, а командные структуры прорабатываются.
По словам министра, с марта Великобритания поставила на Украину почти 50 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Ранее Лондон заявил о планах увеличить поставки БПЛА Киеву в 10 раз. Кроме того, Великобритания выделит 40 миллионов фунтов стерлингов (53 миллиона долларов) военной помощи Киеву помимо 4,5 миллиардов фунтов стерлингов запланированной на этот год военной помощи.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут ее Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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