https://ria.ru/20250717/britanija-2029602839.html
В Британии родились восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей
В Британии родились восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей - РИА Новости, 17.07.2025
В Британии родились восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей
Восемь младенцев с ДНК трех родителей появились на свет с Великобритании в результате эксперимента, передает телеканал Sky. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:17:00+03:00
2025-07-17T04:17:00+03:00
2025-07-17T11:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Восемь младенцев с ДНК трех родителей появились на свет с Великобритании в результате эксперимента, передает телеканал Sky. "В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания", — говорится в публикации. В эксперименте участвовали матери, у которых был высокий риск передачи детям опасных заболеваний. Технология заключается в том, что из яйцеклетки матери или эмбриона, носящих мутировавший ген, удаляют всю генетическую информацию, а затем переносят его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК. В результате эмбрион получает ДНК трех человек: биологических родителей и донора.Всего процедуру перенесли 22 женщины, но забеременели только семь из них. Они родили восемь детей, таким образом, показатель успешности составил 36 процентов. При этом у пятерых из восьми младенцев нет без следов наследственных болезней.
https://ri.ria.ru/20250325/nauka-2007001368.html
https://ria.ru/20240730/durov-1962921480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В Британии родились восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей
В Британии родились восемь детей с исправленными участками ДНК