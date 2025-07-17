В Болгарии призвали созвать трибунал после заявлений мэра Львова
Болгарский депутат Петков призвал созвать трибунал после заявлений мэра Львова
Мэр Львова Андрей Садовый. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков заявил РИА Новости, что необходимо созвать трибунал после заявлений мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на бойцов ВСУ.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
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"Весь мир должен понимать, что Украина по-настоящему находится под контролем нацистов. Издевательство над останками героев - это проявление бессилия проигравших. В Болгарии есть такая поговорка: "Змея кусает больнее всего, когда умирает". К сожалению, мы являемся свидетелями именно этого. Я никогда не мог себе представить, что эти изверги пойдут на такие действия. Поддерживает ли Европа эти действия? Нам нужны ответы и трибунал для таких людей", - сказал Петков в беседе с агентством.
Болгарский депутат также заявил назвал авторов этой инициативы безбожниками.
"То, чем гордится мэр, - это проявление нацизма. Погибшие во Второй мировой войне на украинской территории отдали свои жизни ради освобождения Европы от нацизма. И они по праву были погребены на этом месте", - подчеркнул Петков.
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