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На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков - РИА Новости, 17.07.2025
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13:24 17.07.2025 (обновлено: 13:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/blok-2029686353.html
На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков
На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков - РИА Новости, 17.07.2025
На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков
Все четыре блока Прегольской ТЭС под Калининградом включены в работу, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС). РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:24:00+03:00
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калининград
калининградская область
алексей беспрозванных
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все четыре блока Прегольской ТЭС под Калининградом включены в работу, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС). "В 11.40 по московскому времени все четыре блока Прегольской ТЭС включены в работу", - сообщили в пресс-службе диспетчера энергосистемы. Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции ранее в четверг. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, утром в четверг в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением.
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калининград, калининградская область, алексей беспрозванных, происшествия
Калининград, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Происшествия
На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков

На Прегольской ТЭС после аварии восстановили работу всех четырех блоков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПодстанция
Подстанция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все четыре блока Прегольской ТЭС под Калининградом включены в работу, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС).
"В 11.40 по московскому времени все четыре блока Прегольской ТЭС включены в работу", - сообщили в пресс-службе диспетчера энергосистемы.
Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции ранее в четверг. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, утром в четверг в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением.
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