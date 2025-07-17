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На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков

На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков - РИА Новости, 17.07.2025

На Прегольской ТЭС восстановили работу всех четырех блоков

Все четыре блока Прегольской ТЭС под Калининградом включены в работу, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС). РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:24:00+03:00

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калининград

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алексей беспрозванных

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Все четыре блока Прегольской ТЭС под Калининградом включены в работу, сообщили РИА Новости в Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС). "В 11.40 по московскому времени все четыре блока Прегольской ТЭС включены в работу", - сообщили в пресс-службе диспетчера энергосистемы. Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе электростанции ранее в четверг. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, утром в четверг в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением.

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Варвара Скокшина

калининград, калининградская область, алексей беспрозванных, происшествия