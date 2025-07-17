https://ria.ru/20250717/biometriya-2029767249.html

В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев

В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев - РИА Новости, 17.07.2025

В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев

Более 4 миллионов биометрических данных было собрано и проверено в режиме реального времени с начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:18:00+03:00

2025-07-17T18:18:00+03:00

2025-07-17T18:18:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

биометрия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов биометрических данных было собрано и проверено в режиме реального времени с начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. "Сегодня оценим предварительные результаты его первого этапа. Они, очевидно, есть, и здесь есть о чем поговорить. С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев", - сообщил Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029764615.html

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общество, россия, дмитрий медведев, биометрия