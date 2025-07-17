Рейтинг@Mail.ru
В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/biometriya-2029767249.html
В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев
В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев - РИА Новости, 17.07.2025
В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев
Более 4 миллионов биометрических данных было собрано и проверено в режиме реального времени с начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:18:00+03:00
2025-07-17T18:18:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
биометрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:482:2672:1985_1920x0_80_0_0_bdb9acb36856c92eb63e3f125c07507c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов биометрических данных было собрано и проверено в режиме реального времени с начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. "Сегодня оценим предварительные результаты его первого этапа. Они, очевидно, есть, и здесь есть о чем поговорить. С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев", - сообщил Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029764615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_a461483569859564efac5b26a04eabab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, биометрия
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Биометрия
В России собрали более четырех миллионов биометрических данных иностранцев

Медведев: было собрано и проверено более 4 млн биометрических данных иностранцев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 4 миллионов биометрических данных было собрано и проверено в режиме реального времени с начала эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области.
"Сегодня оценим предварительные результаты его первого этапа. Они, очевидно, есть, и здесь есть о чем поговорить. С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев", - сообщил Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Цифровой профиль иностранца поможет контролю миграции, заявил Медведев
18:07
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевБиометрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала