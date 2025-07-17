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В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости, 17.07.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:32:00+03:00
2025-07-17T09:32:00+03:00
2025-07-17T09:38:00+03:00
происшествия
тульская область
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ТУЛА, 17 июл – РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", - написал он.Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.30 до 7.00 мск над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, в период с 7.00 до 7.30 мск – еще два БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Под Тулой обломки БПЛА упали на территорию предприятия, пострадавших нет