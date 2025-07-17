https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029623466.html

В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости, 17.07.2025

В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:32:00+03:00

2025-07-17T09:32:00+03:00

2025-07-17T09:38:00+03:00

происшествия

тульская область

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ТУЛА, 17 июл – РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", - написал он.Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.30 до 7.00 мск над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, в период с 7.00 до 7.30 мск – еще два БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область