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В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости, 17.07.2025
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09:32 17.07.2025 (обновлено: 09:38 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/bespilotnik-2029623466.html
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости, 17.07.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:32:00+03:00
2025-07-17T09:38:00+03:00
происшествия
тульская область
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ТУЛА, 17 июл – РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", - написал он.Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.30 до 7.00 мск над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, в период с 7.00 до 7.30 мск – еще два БПЛА.
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Под Тулой обломки БПЛА упали на территорию предприятия, пострадавших нет

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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ТУЛА, 17 июл – РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий в Тульской области, а также обнаружены в населенных пунктах, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Подразделения ПВО Минобороны России во время вражеской атаки уничтожили три беспилотника. Пострадавших нет. Оперативные службы работают. Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", - написал он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в период с 23.30 до 7.00 мск над Тульской областью дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один БПЛА, в период с 7.00 до 7.30 мск – еще два БПЛА.
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