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ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 17.07.2025 (обновлено: 13:38 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html
ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов
ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.07.2025
ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов
Российские военные, занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении в ходе специальной военной операции, заявил министр... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:26:00+03:00
2025-07-17T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные, занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Он поздравил командование и личный состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с освобождением населенного пункта Каменское в Запорожской области."Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", – сказано в телеграмме."Глава российского военного ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы 108 и 247 десантно-штурмовых полков, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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россия, запорожская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов
ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов

Белоусов: военные РФ уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные, занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Он поздравил командование и личный состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с освобождением населенного пункта Каменское в Запорожской области.
"Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", – сказано в телеграмме.
"Глава российского военного ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы 108 и 247 десантно-штурмовых полков, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьАндрей Белоусов
 
 
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