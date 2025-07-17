https://ria.ru/20250717/belousov-2029686712.html

ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов

ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.07.2025

ВС России уверенно продвигаются на ореховском направлении, заявил Белоусов

Российские военные, занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении в ходе специальной военной операции, заявил министр... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:26:00+03:00

2025-07-17T13:26:00+03:00

2025-07-17T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

андрей белоусов

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские военные, занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении в ходе специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Он поздравил командование и личный состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с освобождением населенного пункта Каменское в Запорожской области."Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю", – сказано в телеграмме."Глава российского военного ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы 108 и 247 десантно-штурмовых полков, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на ореховском направлении", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250717/udar-2029675291.html

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россия, запорожская область, андрей белоусов