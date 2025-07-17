Белоруссия не признает обвинения Польши в происходящем на границе
МИД Белоруссии: попытки обвинить Минск в происходящем на границе непродуктивны
Граница Белоруссии и Польши. Архивное фото
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МИНСК, 17 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что попытки Польши возложить на Минск ответственность за миграционный кризис в ЕС и за инциденты на границе не способствуют решению проблемы.
В среду пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что нелегальные мигранты на границе с Белоруссией бросили в польских пограничников коктейль Молотова, продемонстрировав соответствующую видеозапись. На следующий день министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова.
"Заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствуют действительности. Попытки переложить ответственность за миграционный кризис ЕС на Беларусь вводят в заблуждение и не способствуют решению проблемы", - говорится в комментарии, опубликованном в аккаунте белорусского министерства в соцсети Х*.
Подчеркивается, что "политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смена правительств в других, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома".
"ЕС отказывается конструктивно сотрудничать со странами происхождения мигрантов, игнорируя настоящие причины миграции. При этом Брюссель заморозил диалог с Беларусью, включая экспертные контакты, что фактически остановило совместную работу по вопросам границы и миграции", - заявили в МИД.
Там подчеркнули, что "обвинения в адрес Беларуси не помогут решить кризис, который был создан в Европе".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.
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