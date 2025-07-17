https://ria.ru/20250717/belorussiya-2029688956.html

Белоруссия не признает обвинения Польши в происходящем на границе

Белоруссия не признает обвинения Польши в происходящем на границе - РИА Новости, 17.07.2025

Белоруссия не признает обвинения Польши в происходящем на границе

МИД Белоруссии заявил, что попытки Польши возложить на Минск ответственность за миграционный кризис в ЕС и за инциденты на границе не способствуют решению... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:36:00+03:00

2025-07-17T13:36:00+03:00

2025-07-17T13:43:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

минск

томаш семоняк

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980944305_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_f7ea21110f6cf97fd86d06a0fac7fe78.jpg

МИНСК, 17 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил, что попытки Польши возложить на Минск ответственность за миграционный кризис в ЕС и за инциденты на границе не способствуют решению проблемы.В среду пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что нелегальные мигранты на границе с Белоруссией бросили в польских пограничников коктейль Молотова, продемонстрировав соответствующую видеозапись. На следующий день министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк заявил, что пограничная стража Польши направила протест белорусской стороне по поводу применения нелегальными мигрантами коктейля Молотова."Заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствуют действительности. Попытки переложить ответственность за миграционный кризис ЕС на Беларусь вводят в заблуждение и не способствуют решению проблемы", - говорится в комментарии, опубликованном в аккаунте белорусского министерства в соцсети Х*.Подчеркивается, что "политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смена правительств в других, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома"."ЕС отказывается конструктивно сотрудничать со странами происхождения мигрантов, игнорируя настоящие причины миграции. При этом Брюссель заморозил диалог с Беларусью, включая экспертные контакты, что фактически остановило совместную работу по вопросам границы и миграции", - заявили в МИД.Там подчеркнули, что "обвинения в адрес Беларуси не помогут решить кризис, который был создан в Европе".Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло минимум 76.* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029383663.html

https://ria.ru/20250717/peskov-2029679248.html

белоруссия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск, томаш семоняк, евросоюз