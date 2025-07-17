https://ria.ru/20250717/baku-2029601301.html

Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей

Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей - РИА Новости, 17.07.2025

Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей

Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей при содействии омбудсмена Азербайджана, сообщают местные СМИ со ссылкой на слова сестры одного из... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:56:00+03:00

2025-07-17T03:56:00+03:00

2025-07-17T03:56:00+03:00

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БАКУ, 17 июл - РИА Новости. Матери задержанных в Баку россиян навестили сыновей при содействии омбудсмена Азербайджана, сообщают местные СМИ со ссылкой на слова сестры одного из задержанных Анастасии Безуглой. Ранее в июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала о том, что азербайджанская коллега, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева получила ее ходатайство о проведении проверки и оказании помощи задержанным россиянам. По словам Москальковой, Алиева ответила незамедлительно, что ее обращение принято и она примет все необходимые меры. "Матерей задержанных в Баку граждан России пустили к молодым людям. Было организовано несколько встреч с передачей всех необходимых вещей. У задержанных нет жалоб по условиям содержания, им всего хватает. Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие", - отметила она. По данным СМИ, организацией "свидания задержанных россиян с матерями занималась азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева". Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Первого июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на 4 месяца. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.

https://ria.ru/20250702/vasilchenko-2026758916.html

https://ria.ru/20250702/nota-2026780479.html

https://ria.ru/20250707/moskalkova-2027757425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, баку, россия, татьяна москалькова, мария захарова