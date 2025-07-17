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Израиль нанес авиаудар по окрестностям города на юге Сирии

Израиль нанес авиаудар по окрестностям города на юге Сирии - РИА Новости, 17.07.2025

Израиль нанес авиаудар по окрестностям города на юге Сирии

Израиль нанес авиаудар по окрестностям города Сувейда на юге Сирии, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:49:00+03:00

2025-07-17T22:49:00+03:00

2025-07-17T22:54:00+03:00

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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по окрестностям города Сувейда на юге Сирии, передает сирийское госагентство SANA."Авиация израильской оккупации нанесла авиаудар по окрестностям города Сувейда", - говорится в сообщении агентства.В четверг телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники сообщил, что столкновения между бедуинскими племенами и вооруженными формированиями возобновились в провинции Сувейда на юге Сирии.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска и не допустит причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок.

https://ria.ru/20250717/izrail-2029741966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль, дамаск (город), биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году