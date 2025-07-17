https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html

Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии

Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии - РИА Новости, 17.07.2025

Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии

Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:20:00+03:00

2025-07-17T10:20:00+03:00

2025-07-17T10:37:00+03:00

происшествия

калининград

калининградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008384618_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_87515e63d2a75fc43cdcda0136d82282.jpg

КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительной информации: на Прегольской ТЭС отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области", - сказал собеседник агентства.Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале сообщает, что в городе отключено электропитание и не работают светофоры."В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание, в том числе и светофоров в Балтийске! Просим пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными!" - говорится в сообщении.Telegram-канал "Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде" сообщает о сбое в движении общественного транспорта."В связи с технической неисправностью ( нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1", - говорится в сообщении.О внеплановых ремонтных работах сообщает и администрация Черняховского городского округа.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028456932.html

https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html

калининград

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград, калининградская область