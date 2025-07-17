https://ria.ru/20250717/avariya-2029631864.html
Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии
Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии - РИА Новости, 17.07.2025
Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии
Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:20:00+03:00
2025-07-17T10:20:00+03:00
2025-07-17T10:37:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона."По предварительной информации: на Прегольской ТЭС отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области", - сказал собеседник агентства.Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале сообщает, что в городе отключено электропитание и не работают светофоры."В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание, в том числе и светофоров в Балтийске! Просим пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными!" - говорится в сообщении.Telegram-канал "Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде" сообщает о сбое в движении общественного транспорта."В связи с технической неисправностью ( нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1", - говорится в сообщении.О внеплановых ремонтных работах сообщает и администрация Черняховского городского округа.
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028456932.html
https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, калининградская область
Происшествия, Калининград, Калининградская область
Несколько районов Калининградской области остались без света из-за аварии
Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов
КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышло из строя четыре энергоблока, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"По предварительной информации: на Прегольской ТЭС отключились четыре энергоблока. Электроэнергии нет в некоторых районах области", - сказал собеседник агентства.
Администрация Балтийского округа в своем Telegram-канале
сообщает, что в городе отключено электропитание и не работают светофоры.
"В настоящий момент из-за аварии на ТЭЦ-2 отключено электропитание, в том числе и светофоров в Балтийске
! Просим пешеходов и автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными!" - говорится в сообщении.
Telegram-канал "Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде" сообщает о сбое в движении общественного транспорта.
"В связи с технической неисправностью ( нет напряжения) частично заблокировано движение трамваев маршрута №3,5 и троллейбуса №1", - говорится в сообщении.
О внеплановых ремонтных работах сообщает и администрация Черняховского городского округа.