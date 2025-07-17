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ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/artillerija-2029618018.html
ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко
ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко - РИА Новости, 17.07.2025
ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко
Российская артиллерия совершила массированный артналет в лесах под Кременной, выполнив более 100 огневых задач, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:38:00+03:00
2025-07-17T08:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременная
украина
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 июл – РИА Новости. Российская артиллерия совершила массированный артналет в лесах под Кременной, выполнив более 100 огневых задач, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 100 огневых задач в районе населенного пункта Кременная в ЛНР. Большая часть нанесенных ударов пришлась по позициям вооруженных формирований Украины в Серебрянском лесничестве и севернее Григоровки", - сообщил Марочко агентству. С его слов, после массированного артналета часть украинских позиций уничтожены полностью, часть из них ВСУ еще пытаются удерживать. "Однако боеспособность подразделений вооруженных формирований Украины в данном районе существенно ослабла", - заключил Марочко.
https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021006586.html
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кременная, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко

Марочко: российская артиллерия выполнила более ста огневых задач под Кременной

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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ЛУГАНСК, 17 июл – РИА Новости. Российская артиллерия совершила массированный артналет в лесах под Кременной, выполнив более 100 огневых задач, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«
"Наши артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 100 огневых задач в районе населенного пункта Кременная в ЛНР. Большая часть нанесенных ударов пришлась по позициям вооруженных формирований Украины в Серебрянском лесничестве и севернее Григоровки", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, после массированного артналета часть украинских позиций уничтожены полностью, часть из них ВСУ еще пытаются удерживать.
"Однако боеспособность подразделений вооруженных формирований Украины в данном районе существенно ослабла", - заключил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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