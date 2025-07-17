https://ria.ru/20250717/artillerija-2029618018.html

ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко

ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко - РИА Новости, 17.07.2025

ВС России совершили артналет в лесах под Кременной, сообщил Марочко

Российская артиллерия совершила массированный артналет в лесах под Кременной, выполнив более 100 огневых задач, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:38:00+03:00

2025-07-17T08:38:00+03:00

2025-07-17T08:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 июл – РИА Новости. Российская артиллерия совершила массированный артналет в лесах под Кременной, выполнив более 100 огневых задач, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши артиллерийские подразделения за минувшие сутки выполнили более 100 огневых задач в районе населенного пункта Кременная в ЛНР. Большая часть нанесенных ударов пришлась по позициям вооруженных формирований Украины в Серебрянском лесничестве и севернее Григоровки", - сообщил Марочко агентству. С его слов, после массированного артналета часть украинских позиций уничтожены полностью, часть из них ВСУ еще пытаются удерживать. "Однако боеспособность подразделений вооруженных формирований Украины в данном районе существенно ослабла", - заключил Марочко.

https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021006586.html

кременная

украина

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Варвара Скокшина

кременная, украина, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины