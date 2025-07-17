В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"
В Армении запустили процедуру национализации "Электрических сетей"
© Sputnik / Asatur YesayantsЛЭП в Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЛЭП в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. В Армении запустили процедуру национализации компании "Электросети", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры.
"Министерство обратилось в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, допущенных ЗАО "Электрические сети Армении", — сообщили там.
Тем самым ведомство запустило процедуру, позволяющая национализировать компанию. Ранее, 3 июля, парламент республики принял для этого изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг".
В соответствии с поправками:
- уполномоченная комиссия может инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетики, нарушениях обязанностей и прав потребителей;
- при отказе компании от лицензии регулятор вправе заставить ее продолжить работу либо передать полномочия временному управляющему;
- глава комиссии после начала административного производства может сам назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа компании;
- председатель регулятора может утверждать программу устранения нарушений, требовать от компании выполнения обозначенных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления, требовать внесения изменений в устав компании, замену сотрудников в органах управления;
- при продаже фирмы правительство имеет преимущественное право на ее приобретение: при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который может принять решение о покупке в течение трех месяцев;
- стоимость компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется согласно закону "Об оценочной деятельности".
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.