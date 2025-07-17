https://ria.ru/20250717/armeniya-2029804289.html

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей" - РИА Новости, 17.07.2025

В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"

В Армении запустили процедуру национализации компании "Электросети", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:42:00+03:00

2025-07-17T20:42:00+03:00

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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. В Армении запустили процедуру национализации компании "Электросети", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры."Министерство обратилось в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, допущенных ЗАО "Электрические сети Армении", — сообщили там. Тем самым ведомство запустило процедуру, позволяющая национализировать компанию. Ранее, 3 июля, парламент республики принял для этого изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг". В соответствии с поправками:Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029727083.html

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

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