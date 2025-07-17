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В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей" - РИА Новости, 17.07.2025
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20:42 17.07.2025 (обновлено: 21:42 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/armeniya-2029804289.html
В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"
В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей" - РИА Новости, 17.07.2025
В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"
В Армении запустили процедуру национализации компании "Электросети", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:42:00+03:00
2025-07-17T21:42:00+03:00
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. В Армении запустили процедуру национализации компании "Электросети", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры."Министерство обратилось в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, допущенных ЗАО "Электрические сети Армении", — сообщили там. Тем самым ведомство запустило процедуру, позволяющая национализировать компанию. Ранее, 3 июля, парламент республики принял для этого изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг". В соответствии с поправками:Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029727083.html
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в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , Армянская апостольская церковь
В Армении запустили процедуру национализации "Электросетей"

В Армении запустили процедуру национализации "Электрических сетей"

© Sputnik / Asatur YesayantsЛЭП в Армении
ЛЭП в Армении - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЛЭП в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. В Армении запустили процедуру национализации компании "Электросети", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры.
"Министерство обратилось в комиссию по регулированию общественных услуг по поводу нарушений, допущенных ЗАО "Электрические сети Армении", — сообщили там.
Тем самым ведомство запустило процедуру, позволяющая национализировать компанию. Ранее, 3 июля, парламент республики принял для этого изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг".
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В соответствии с поправками:
  • уполномоченная комиссия может инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетики, нарушениях обязанностей и прав потребителей;
  • при отказе компании от лицензии регулятор вправе заставить ее продолжить работу либо передать полномочия временному управляющему;
  • глава комиссии после начала административного производства может сам назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа компании;
  • председатель регулятора может утверждать программу устранения нарушений, требовать от компании выполнения обозначенных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления, требовать внесения изменений в устав компании, замену сотрудников в органах управления;
  • при продаже фирмы правительство имеет преимущественное право на ее приобретение: при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который может принять решение о покупке в течение трех месяцев;
  • стоимость компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется согласно закону "Об оценочной деятельности".
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Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в АрменииАрмянская апостольская церковь
 
 
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