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В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян - РИА Новости, 17.07.2025
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08:07 17.07.2025 (обновлено: 08:21 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/armeniya-2029615339.html
В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян
В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян - РИА Новости, 17.07.2025
В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян
Россия во многом ставит свои национальные интересы превыше всего, также должно быть и в Армении, но премьер-министр Никол Пашинян не соблюдает интересы Армении, РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:07:00+03:00
2025-07-17T08:21:00+03:00
армения
россия
ереван
никол пашинян
евросоюз
евразийский экономический союз
ара абрамян
ваагн хачатурян
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Россия во многом ставит свои национальные интересы превыше всего, также должно быть и в Армении, но премьер-министр Никол Пашинян не соблюдает интересы Армении, один из которых - быть с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Сейчас есть очень много вопросов, в которых Россия, и это нормально, ставит свои национальные интересы выше всего. В Армении и в других государствах должно быть точно также. Но премьер-министр Армении – он не поступает в интересах Армении. В интересах Армении – быть с Россией. Я могу перечислить двадцать причин, почему мы должны быть с Россией", - сказал Абрамян. Он подчеркнул, что армяне, как в России, так и за рубежом, видят в России сверхдержаву. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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армения, россия, ереван, никол пашинян, евросоюз, евразийский экономический союз, ара абрамян, ваагн хачатурян, в мире
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Ара Абрамян, Ваагн Хачатурян, В мире
В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян

Глава Союза армян Ара Абрамян: в интересах Армении быть с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Россия во многом ставит свои национальные интересы превыше всего, также должно быть и в Армении, но премьер-министр Никол Пашинян не соблюдает интересы Армении, один из которых - быть с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян.
"Сейчас есть очень много вопросов, в которых Россия, и это нормально, ставит свои национальные интересы выше всего. В Армении и в других государствах должно быть точно также. Но премьер-министр Армении – он не поступает в интересах Армении. В интересах Армении – быть с Россией. Я могу перечислить двадцать причин, почему мы должны быть с Россией", - сказал Абрамян.
Он подчеркнул, что армяне, как в России, так и за рубежом, видят в России сверхдержаву.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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АрменияРоссияЕреванНикол ПашинянЕвросоюзЕвразийский экономический союзАра АбрамянВаагн ХачатурянВ мире
 
 
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