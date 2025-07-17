https://ria.ru/20250717/armeniya-2029615339.html

В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян

В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян - РИА Новости, 17.07.2025

В интересах Армении быть с Россией, заявил глава Союза армян

Россия во многом ставит свои национальные интересы превыше всего, также должно быть и в Армении, но премьер-министр Никол Пашинян не соблюдает интересы Армении, РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:07:00+03:00

2025-07-17T08:07:00+03:00

2025-07-17T08:21:00+03:00

армения

россия

ереван

никол пашинян

евросоюз

евразийский экономический союз

ара абрамян

ваагн хачатурян

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Полина Ковалева. Россия во многом ставит свои национальные интересы превыше всего, также должно быть и в Армении, но премьер-министр Никол Пашинян не соблюдает интересы Армении, один из которых - быть с Россией, заявил в интервью РИА Новости глава Союза армян России Ара Абрамян. "Сейчас есть очень много вопросов, в которых Россия, и это нормально, ставит свои национальные интересы выше всего. В Армении и в других государствах должно быть точно также. Но премьер-министр Армении – он не поступает в интересах Армении. В интересах Армении – быть с Россией. Я могу перечислить двадцать причин, почему мы должны быть с Россией", - сказал Абрамян. Он подчеркнул, что армяне, как в России, так и за рубежом, видят в России сверхдержаву. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250716/pashinjan-2029490762.html

армения

россия

ереван

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армения, россия, ереван, никол пашинян, евросоюз, евразийский экономический союз, ара абрамян, ваагн хачатурян, в мире