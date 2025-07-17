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"Аэрофлот" введет новые рейсы между Москвой и Калининградом - РИА Новости, 17.07.2025
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11:59 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/aeroflot-2029654109.html
"Аэрофлот" введет новые рейсы между Москвой и Калининградом
"Аэрофлот" введет новые рейсы между Москвой и Калининградом - РИА Новости, 17.07.2025
"Аэрофлот" введет новые рейсы между Москвой и Калининградом
Группа "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Москвой и Калининградом в августе, частота полетов по этому направлению будет достигать 178 рейсов в неделю,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:59:00+03:00
2025-07-17T11:59:00+03:00
москва
калининград
аэрофлот
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Москвой и Калининградом в августе, частота полетов по этому направлению будет достигать 178 рейсов в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. В дополнение к действующему расписанию, с 4 по 31 августа между Москвой и Калининградом будет введен новый рейс SU6151/6152 авиакомпании "Россия". Самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Большая часть рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" будет выполняться на среднемагистральных самолетах Airbus A321 и Boeing 737-900. Кроме того, на ряд рейсов авиакомпании "Россия" в июле и августе запланированы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в компоновке салона на 457 кресел. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании. В пресс-службе отметили, что в августе группа побьет собственный рекорд прошлого лета: тогда самолеты "Аэрофлота" выполняли до 166 рейсов в неделю между российскими городами. В состав группы также входит авиакомпания "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона. Ранее перевозчик расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета. Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сидением впереди стоящего кресла.
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москва, калининград, аэрофлот
Москва, Калининград, Аэрофлот
"Аэрофлот" введет новые рейсы между Москвой и Калининградом

"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Калининградом в августе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" увеличит число рейсов между Москвой и Калининградом в августе, частота полетов по этому направлению будет достигать 178 рейсов в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
В дополнение к действующему расписанию, с 4 по 31 августа между Москвой и Калининградом будет введен новый рейс SU6151/6152 авиакомпании "Россия". Самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.
Большая часть рейсов "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" будет выполняться на среднемагистральных самолетах Airbus A321 и Boeing 737-900. Кроме того, на ряд рейсов авиакомпании "Россия" в июле и августе запланированы широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777 в компоновке салона на 457 кресел. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
В пресс-службе отметили, что в августе группа побьет собственный рекорд прошлого лета: тогда самолеты "Аэрофлота" выполняли до 166 рейсов в неделю между российскими городами.
В состав группы также входит авиакомпания "Победа". За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.
Ранее перевозчик расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета. Теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сидением впереди стоящего кресла.
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