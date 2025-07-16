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У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 16.07.2025
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13:18 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/zemletryasenie--2029448959.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 16.07.2025
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:18:00+03:00
2025-07-16T13:18:00+03:00
елена семенова
тихий океан
матуа
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 20.03 (12.03 мск) 16 июля. Эпицентр находился в 107 километрах восточнее необитаемого острова Матуа, очаг - на глубине 16 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства отметила, что, по оперативным данным, землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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елена семенова, тихий океан, матуа, общество
Елена Семенова, Тихий океан, Матуа, Общество
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 20.03 (12.03 мск) 16 июля. Эпицентр находился в 107 километрах восточнее необитаемого острова Матуа, очаг - на глубине 16 километров", - рассказала сейсмолог.
Собеседница агентства отметила, что, по оперативным данным, землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
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