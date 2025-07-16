https://ria.ru/20250716/zemletryasenie--2029448959.html

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 16.07.2025

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:18:00+03:00

2025-07-16T13:18:00+03:00

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елена семенова

тихий океан

матуа

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане в 20.03 (12.03 мск) 16 июля. Эпицентр находился в 107 километрах восточнее необитаемого острова Матуа, очаг - на глубине 16 километров", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства отметила, что, по оперативным данным, землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250705/stambul-2027374718.html

тихий океан

матуа

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елена семенова, тихий океан, матуа, общество