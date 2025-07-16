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Зеленский сделал заявление об ударах по России - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 16.07.2025 (обновлено: 23:15 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029492881.html
Зеленский сделал заявление об ударах по России
Зеленский сделал заявление об ударах по России - РИА Новости, 16.07.2025
Зеленский сделал заявление об ударах по России
Владимир Зеленский вновь попытался выпросить дальнобойное оружие у Запада, на этот раз бравируя "готовностью к действиям". Его слова приводит телеканал Newsmax. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:25:00+03:00
2025-07-16T23:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался выпросить дальнобойное оружие у Запада, на этот раз бравируя "готовностью к действиям". Его слова приводит телеканал Newsmax."Мы готовы к действиям, демонстрировать силу", — сказал он.Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал главу киевского режима к ударам по Москве и Санкт-Петербургу. На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сделал заявление об ударах по России

Зеленский заявил, что готов к действиям при получении дальнобойного оружия

© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался выпросить дальнобойное оружие у Запада, на этот раз бравируя "готовностью к действиям". Его слова приводит телеканал Newsmax.
"Мы готовы к действиям, демонстрировать силу", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Киеве раскрыли, какой удар получил Зеленский после решения Трампа
Вчера, 08:36
Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал главу киевского режима к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.

На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
На Украине неожиданно высказались о переговорах с Россией после слов Трампа
Вчера, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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