Зеленский сделал заявление об ударах по России
Зеленский заявил, что готов к действиям при получении дальнобойного оружия
© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался выпросить дальнобойное оружие у Запада, на этот раз бравируя "готовностью к действиям". Его слова приводит телеканал Newsmax.
"Мы готовы к действиям, демонстрировать силу", — сказал он.
Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал главу киевского режима к ударам по Москве и Санкт-Петербургу.
На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.