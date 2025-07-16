https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029492881.html

Зеленский сделал заявление об ударах по России

Зеленский сделал заявление об ударах по России - РИА Новости, 16.07.2025

Зеленский сделал заявление об ударах по России

Владимир Зеленский вновь попытался выпросить дальнобойное оружие у Запада, на этот раз бравируя "готовностью к действиям". Его слова приводит телеканал Newsmax. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:25:00+03:00

2025-07-16T15:25:00+03:00

2025-07-16T23:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский вновь попытался выпросить дальнобойное оружие у Запада, на этот раз бравируя "готовностью к действиям". Его слова приводит телеканал Newsmax."Мы готовы к действиям, демонстрировать силу", — сказал он.Накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, он сделал это в рамках своей стратегии "принудить Россию к переговорам". Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие. После этого Белому дому пришлось оправдываться и заявлять, что Трамп не призывал главу киевского режима к ударам по Москве и Санкт-Петербургу. На прошлой неделе американский президент объявил о новой схеме поставок оружия на Украину: платить за него будут европейские союзники по НАТО, затем они передадут вооружения Киеву, а Штаты восполнят их арсеналы. Речь идет, в частности, о поставках ракет, систем ПВО и боеприпасов на миллиарды долларов. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250716/dubinskiy-2029377661.html

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп