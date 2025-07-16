https://ria.ru/20250716/zelandija-2029472379.html
В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей
В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей - РИА Новости, 16.07.2025
В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей
Самую маленькую разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей на протяжении 50 лет, обнаружили в Новой Зеландии, сообщила местная радиостанция RNZ со ссылкой... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:33:00+03:00
2025-07-16T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самую маленькую разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей на протяжении 50 лет, обнаружили в Новой Зеландии, сообщила местная радиостанция RNZ со ссылкой на Департамент охраны дикой природы страны. По его данным, киви пукупуку, или маленький пятнистый киви, которого не находили на территории страны с 1978 года, был найден рейнджером департамента Иэном Грэмом в отдаленной заповедной зоне на западном побережье Южного острова. "Я услышал крики киви в первую же ночь… и сразу понял, что они отличаются от других видов", - приводит издание слова Грэма. Он уточнил, что поиски птицы продолжались несколько дней и были похожи на "американские горки", уже после обнаружения рейнджер собрал несколько перьев для исследований. По информации департамента, вид пукупуку крайне уязвим перед хищниками и может выживать только на огороженных территориях. В настоящее время в дикой природе остается около двух тысяч этих птиц, но их численность постепенно увеличивается благодаря усилиям по сохранению этого вида.
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новая зеландия, в мире
Наука, Новая Зеландия, В мире
В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей
RNZ: в Новой Зеландии нашли самую маленькую разновидность птицы киви
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Самую маленькую разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей на протяжении 50 лет, обнаружили в Новой Зеландии, сообщила местная радиостанция RNZ
со ссылкой на Департамент охраны дикой природы страны.
По его данным, киви пукупуку, или маленький пятнистый киви, которого не находили на территории страны с 1978 года, был найден рейнджером департамента Иэном Грэмом в отдаленной заповедной зоне на западном побережье Южного острова.
"Я услышал крики киви в первую же ночь… и сразу понял, что они отличаются от других видов", - приводит издание слова Грэма.
Он уточнил, что поиски птицы продолжались несколько дней и были похожи на "американские горки", уже после обнаружения рейнджер собрал несколько перьев для исследований.
По информации департамента, вид пукупуку крайне уязвим перед хищниками и может выживать только на огороженных территориях. В настоящее время в дикой природе остается около двух тысяч этих птиц, но их численность постепенно увеличивается благодаря усилиям по сохранению этого вида.