https://ria.ru/20250716/zelandija-2029472379.html

В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей

В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей - РИА Новости, 16.07.2025

В Новой Зеландии нашли разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей

Самую маленькую разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей на протяжении 50 лет, обнаружили в Новой Зеландии, сообщила местная радиостанция RNZ со ссылкой... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:33:00+03:00

2025-07-16T14:33:00+03:00

2025-07-16T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самую маленькую разновидность птицы киви, считавшуюся вымершей на протяжении 50 лет, обнаружили в Новой Зеландии, сообщила местная радиостанция RNZ со ссылкой на Департамент охраны дикой природы страны. По его данным, киви пукупуку, или маленький пятнистый киви, которого не находили на территории страны с 1978 года, был найден рейнджером департамента Иэном Грэмом в отдаленной заповедной зоне на западном побережье Южного острова. "Я услышал крики киви в первую же ночь… и сразу понял, что они отличаются от других видов", - приводит издание слова Грэма. Он уточнил, что поиски птицы продолжались несколько дней и были похожи на "американские горки", уже после обнаружения рейнджер собрал несколько перьев для исследований. По информации департамента, вид пукупуку крайне уязвим перед хищниками и может выживать только на огороженных территориях. В настоящее время в дикой природе остается около двух тысяч этих птиц, но их численность постепенно увеличивается благодаря усилиям по сохранению этого вида.

https://ria.ru/20250407/volk-2009892315.html

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