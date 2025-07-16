https://ria.ru/20250716/zdorove-2029302230.html

Россияне рассказали, как заботятся о своем здоровье

Россияне рассказали, как заботятся о своем здоровье - РИА Новости, 16.07.2025

Россияне рассказали, как заботятся о своем здоровье

Одноклассники, Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK) узнали у российских пользователей, как они заботятся о своем здоровье, занимаются ли спортом, откуда... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:00:00+03:00

2025-07-16T10:00:00+03:00

2025-07-16T10:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Одноклассники, Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK) узнали у российских пользователей, как они заботятся о своем здоровье, занимаются ли спортом, откуда получают информацию о здоровом образе жизни, и с какими препятствиями сталкиваются на этом пути.По данным исследования, 48% россиян регулярно уделяют внимание своему физическому и ментальному здоровью. 32% делают это время от времени, еще 13% — редко, а 7% совсем не уделяют внимание этому аспекту жизни.Для поддержания здоровья 61% респондентов стараются избегать вредных привычек, 55% следят за питанием, 45% регулярно занимаются физической активностью, 42% соблюдают режим сна, 41% проходят профилактические медицинские осмотры, 38% принимают витамины и БАДы, 7% практикуют медитацию и дыхательные техники, 3% посещают психолога или психотерапевта.Что касается спортивных активностей, 31% опрошенных занимаются физической активностью несколько раз в неделю, 18% — ежедневно, 11% — несколько раз в месяц, 7% — реже одного раза в месяц, и 33% совсем не занимаются.Среди тех, кто тренируется, 77% делают это для поддержания общего здоровья, 61% — для профилактики возрастных изменений, 44% — для снижения или контроля веса, 34% — ради удовольствия, 30% — для самодисциплины и соблюдения режима, 10% — в рамках реабилитации после травмы или болезни, 7% — по причине профессиональной деятельности или учебы.Для поддержания ментального здоровья 42% россиян регулярно отдыхают и стараются избегать перегрузок, 39% общаются с близкими, 36% занимаются хобби, 29% следят за режимом дня, 14% изучают материалы по теме ментального здоровья, 8% занимаются дыхательными практиками и медитациями, 3% посещают психолога или психотерапевта.Почти половина опрошенных россиян (49%) регулярно или периодически консультируются с врачами. При этом остальные респонденты признались, что не прибегают к помощи специалистов и заботятся о здоровье самостоятельно.Большинство (70%) опрошенных черпают информацию о здоровье и образе жизни из интернета. Также 43% респондентов указали, что с разной периодичностью смотрят контент от блогеров и экспертов по теме физического и ментального здоровья в социальных сетях. Например, в топ-5 наиболее популярных авторов ОК вошли: специалист Татьяна Курчина с группой про омолаживающие практики, врач Андрей Солонин, психолог Елена Савина, специалист Григорий Игнатьев с группой про лечебную гимнастику, а также врач, фитнес анти-эйдж эксперт Леля Савосина. Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 24–29 июня. В опросе приняли участие более 12 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

https://ria.ru/20250707/odnoklassniki-2027620900.html

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