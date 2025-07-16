СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Совфед отменил до 2028 года НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России.
Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Такой уполномоченной организацией сейчас является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.
Реализация закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.