Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/zakon-2029509278.html
СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - РИА Новости, 16.07.2025
СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы
Сенаторы одобрили закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:36:00+03:00
2025-07-16T16:36:00+03:00
экономика
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России. Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Такой уполномоченной организацией сейчас является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета. Реализация закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
https://ria.ru/20250521/elektroenergiya-2018153462.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9bcf9835759f8d614f22fdde0c68dbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

Совфед отменил до 2028 года НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России.
Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Такой уполномоченной организацией сейчас является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета.
Реализация закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Госдуме рассказали о росте тарифов на электроэнергию
21 мая, 02:17
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала