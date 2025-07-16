https://ria.ru/20250716/zakon-2029509278.html

СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы - РИА Новости, 16.07.2025

СФ одобрил закон об отмене НДС при поставках электроэнергии в новые регионы

Сенаторы одобрили закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:36:00+03:00

2025-07-16T16:36:00+03:00

2025-07-16T16:36:00+03:00

экономика

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, отменяющий до 2028 года НДС с сумм компенсации недополученных доходов для специализированной энергосбытовой компании, поставляющей электроэнергию в новые регионы России. Документом предлагается до 1 января 2028 года не облагать НДС денежные средства, полученные в качестве возмещения недополученных доходов энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электроэнергии (мощности) для поставки в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области. Такой уполномоченной организацией сейчас является ООО "Единый закупщик". Компания поставляет электроэнергию (мощность) в новые регионы РФ по регулируемым ценам, которые значительно ниже цены ее приобретения на оптовом рынке. Разница между ценой реализации в этих регионах и ценой покупки электроэнергии на оптовом рынке компенсируется за счет субсидии из федерального бюджета. Реализация закона, согласно пояснительной записке, будет способствовать совершенствованию нормативного правового регулирования рынка электроэнергии на период поэтапного доведения тарифов на нее в новых регионах РФ до экономически обоснованного уровня и уменьшению финансовой нагрузки на потребителей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, то есть иметь обратную силу.

https://ria.ru/20250521/elektroenergiya-2018153462.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область