https://ria.ru/20250716/zaharova-2029466900.html

Захарова рассказала, как ее бабушка помогала пленным немцам после ВОВ

Захарова рассказала, как ее бабушка помогала пленным немцам после ВОВ - РИА Новости, 16.07.2025

Захарова рассказала, как ее бабушка помогала пленным немцам после ВОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее бабушка в послевоенное время помогала пленным немцам, которые работали на стройках, передавая РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:23:00+03:00

2025-07-16T14:23:00+03:00

2025-07-16T14:23:00+03:00

россия

мария захарова

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее бабушка в послевоенное время помогала пленным немцам, которые работали на стройках, передавая им хлеб через заборчик, несмотря на пережитое в годы Великой Отечественной войны. "Моя бабушка мне рассказывала и показывала, что "вот это строили (немецкие - ред.) пленные, вот здесь были задействованы, вот тут было не здание, а заборчик". И она рассказывала, как они в 1946-1947 годах, сразу после войны, просовывали в этот заборчик еду - хлеб и что было. Я говорила: "Как это, бабушка?". А она прошла эвакуацию, она была девочкой, голод был нечеловеческий, она потом и малокровием болела. Жмых ели", - сказала Захарова на форуме "Территория смыслов". По ее словам, на это бабушка отвечала: "А потому что люди и там, и здесь". "Это к вопросу о том, что такое добро и как его творить, и в том числе в отношении тех, кого ты считаешь, в общем-то, врагом. То есть главное, оставаться человеком, творя добро во всех смыслах этого словам", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20250506/zaharova-2015338612.html

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россия, мария захарова, общество