Захарова рассказала, как ее бабушка помогала пленным немцам после ВОВ
Бабушка Захаровой помогала пленным немцам после ВОВ, передавая хлеб через забор
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ее бабушка в послевоенное время помогала пленным немцам, которые работали на стройках, передавая им хлеб через заборчик, несмотря на пережитое в годы Великой Отечественной войны.
"Моя бабушка мне рассказывала и показывала, что "вот это строили (немецкие - ред.) пленные, вот здесь были задействованы, вот тут было не здание, а заборчик". И она рассказывала, как они в 1946-1947 годах, сразу после войны, просовывали в этот заборчик еду - хлеб и что было. Я говорила: "Как это, бабушка?". А она прошла эвакуацию, она была девочкой, голод был нечеловеческий, она потом и малокровием болела. Жмых ели", - сказала Захарова на форуме "Территория смыслов".
По ее словам, на это бабушка отвечала: "А потому что люди и там, и здесь".
"Это к вопросу о том, что такое добро и как его творить, и в том числе в отношении тех, кого ты считаешь, в общем-то, врагом. То есть главное, оставаться человеком, творя добро во всех смыслах этого словам", - заключила Захарова.