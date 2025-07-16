https://ria.ru/20250716/yakutiya-2029504473.html
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку - РИА Новости, 16.07.2025
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку
Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:15:00+03:00
2025-07-16T16:15:00+03:00
2025-07-16T16:15:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Пользователи соцсети распространили ролик, на котором женщина во дворе палкой забивает собаку. "В поселке Золотинка Нерюнгринского района полицейскими проводятся доследственные мероприятия по поводу жестокого обращения с животным. Со слов 55-летней злоумышленницы, 12 июля она провела уборку в подъезде, позже обнаружила собачьи экскременты на чистых полах, что ее вывело из себя. Установлено, что женщина била животное черенком швабры", - рассказали в пресс-службе. Полицейские опросили владельца пса. По словам мужчины, когда он отлучился в магазин, пес оставался во дворе. Вернувшись домой, он пытался завести Казбека в квартиру, но не смог. Вечером труп собаки занесли очевидцы происшествия. "Решается вопрос о направлении трупа домашнего животного на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
нерюнгринский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нерюнгринский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нерюнгринский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку, испачкавшую пол в подъезде
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Пользователи соцсети распространили ролик, на котором женщина во дворе палкой забивает собаку.
"В поселке Золотинка Нерюнгринского района
полицейскими проводятся доследственные мероприятия по поводу жестокого обращения с животным. Со слов 55-летней злоумышленницы, 12 июля она провела уборку в подъезде, позже обнаружила собачьи экскременты на чистых полах, что ее вывело из себя. Установлено, что женщина била животное черенком швабры", - рассказали в пресс-службе.
Полицейские опросили владельца пса. По словам мужчины, когда он отлучился в магазин, пес оставался во дворе. Вернувшись домой, он пытался завести Казбека в квартиру, но не смог. Вечером труп собаки занесли очевидцы происшествия.
"Решается вопрос о направлении трупа домашнего животного на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.