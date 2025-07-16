Рейтинг@Mail.ru
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/yakutiya-2029504473.html
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку - РИА Новости, 16.07.2025
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку
Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:15:00+03:00
2025-07-16T16:15:00+03:00
происшествия
нерюнгринский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_af2f00a09e255addb389b78b2576e943.jpg
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Пользователи соцсети распространили ролик, на котором женщина во дворе палкой забивает собаку. "В поселке Золотинка Нерюнгринского района полицейскими проводятся доследственные мероприятия по поводу жестокого обращения с животным. Со слов 55-летней злоумышленницы, 12 июля она провела уборку в подъезде, позже обнаружила собачьи экскременты на чистых полах, что ее вывело из себя. Установлено, что женщина била животное черенком швабры", - рассказали в пресс-службе. Полицейские опросили владельца пса. По словам мужчины, когда он отлучился в магазин, пес оставался во дворе. Вернувшись домой, он пытался завести Казбека в квартиру, но не смог. Вечером труп собаки занесли очевидцы происшествия. "Решается вопрос о направлении трупа домашнего животного на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
нерюнгринский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019377285_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c1054fba28a8846a758aa9981f998a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерюнгринский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Нерюнгринский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку

В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку, испачкавшую пол в подъезде

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
Пользователи соцсети распространили ролик, на котором женщина во дворе палкой забивает собаку.
"В поселке Золотинка Нерюнгринского района полицейскими проводятся доследственные мероприятия по поводу жестокого обращения с животным. Со слов 55-летней злоумышленницы, 12 июля она провела уборку в подъезде, позже обнаружила собачьи экскременты на чистых полах, что ее вывело из себя. Установлено, что женщина била животное черенком швабры", - рассказали в пресс-службе.
Полицейские опросили владельца пса. По словам мужчины, когда он отлучился в магазин, пес оставался во дворе. Вернувшись домой, он пытался завести Казбека в квартиру, но не смог. Вечером труп собаки занесли очевидцы происшествия.
"Решается вопрос о направлении трупа домашнего животного на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
6 марта, 08:00
 
ПроисшествияНерюнгринский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала