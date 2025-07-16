https://ria.ru/20250716/yakutiya-2029504473.html

В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку

В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку - РИА Новости, 16.07.2025

В Якутии женщина забила до смерти соседскую собаку

Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:15:00+03:00

2025-07-16T16:15:00+03:00

2025-07-16T16:15:00+03:00

происшествия

нерюнгринский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Жительница поселка в Якутии забила до смерти соседскую собаку, которая гадила в подъезде, следователи начали проверку, сообщает пресс-служба МВД России по республике. Пользователи соцсети распространили ролик, на котором женщина во дворе палкой забивает собаку. "В поселке Золотинка Нерюнгринского района полицейскими проводятся доследственные мероприятия по поводу жестокого обращения с животным. Со слов 55-летней злоумышленницы, 12 июля она провела уборку в подъезде, позже обнаружила собачьи экскременты на чистых полах, что ее вывело из себя. Установлено, что женщина била животное черенком швабры", - рассказали в пресс-службе. Полицейские опросили владельца пса. По словам мужчины, когда он отлучился в магазин, пес оставался во дворе. Вернувшись домой, он пытался завести Казбека в квартиру, но не смог. Вечером труп собаки занесли очевидцы происшествия. "Решается вопрос о направлении трупа домашнего животного на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в МВД.

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

нерюнгринский район

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происшествия, нерюнгринский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)