https://ria.ru/20250716/vsu-2029554921.html

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T19:33:00+03:00

2025-07-16T19:33:00+03:00

2025-07-16T19:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, в поселке Разумное Белгородского района в результате детонации беспилотника ранен мужчина. "В селе Бессоновка на территорию предприятия с беспилотника сброшены два взрывных устройства... В селе Гора-Подол Грайворонского округа от детонации FPV-дрона в одном частном доме повреждены кровля и забор, во втором — ограждение. В селе Дунайка дрон сдетонировал во дворе домовладения... В городе Шебекино вследствие детонации дрона в частном доме выбиты окна, посечены фасад, забор, надворная постройка и автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа легковой автомобиль атакован FPV-дроном. В селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом. Село Борисовка Волоконовского района подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны РФ, отметил губернатор.

https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)