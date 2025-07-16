https://ria.ru/20250716/vsu-2029554921.html
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:33:00+03:00
2025-07-16T19:33:00+03:00
2025-07-16T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в пяти приграничных районах Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, в поселке Разумное Белгородского района в результате детонации беспилотника ранен мужчина. "В селе Бессоновка на территорию предприятия с беспилотника сброшены два взрывных устройства... В селе Гора-Подол Грайворонского округа от детонации FPV-дрона в одном частном доме повреждены кровля и забор, во втором — ограждение. В селе Дунайка дрон сдетонировал во дворе домовладения... В городе Шебекино вследствие детонации дрона в частном доме выбиты окна, посечены фасад, забор, надворная постройка и автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа легковой автомобиль атакован FPV-дроном. В селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом. Село Борисовка Волоконовского района подверглось атаке FPV-дрона — повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с Минобороны РФ, отметил губернатор.
https://ria.ru/20250716/vsu-2029368561.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области