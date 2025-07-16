https://ria.ru/20250716/vsu-2029426765.html

ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:08:00+03:00

2025-07-16T12:08:00+03:00

2025-07-16T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили более 220 военнослужащих, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250716/samolet-2029426033.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины