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ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 16.07.2025 (обновлено: 12:14 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vsu-2029426765.html
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:08:00+03:00
2025-07-16T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили более 220 военнослужащих, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250716/samolet-2029426033.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили более 220 военнослужащих, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
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