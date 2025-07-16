https://ria.ru/20250716/vsu-2029426765.html
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 16.07.2025
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:08:00+03:00
2025-07-16T12:08:00+03:00
2025-07-16T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_0:69:2870:1683_1920x0_80_0_0_48cc46d3f5e74d30f8615b2f85ef9859.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 220 военнослужащих, два артиллерийских орудия, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили более 220 военнослужащих, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250716/samolet-2029426033.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_413e3212f48779fab4599d68a28a7cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий "Запада"