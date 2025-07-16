https://ria.ru/20250716/vsu--2029489393.html

ВСУ атаковали легковой автомобиль в Белгородской области, погиб человек

ВСУ атаковали легковой автомобиль в Белгородской области, погиб человек - РИА Новости, 16.07.2025

ВСУ атаковали легковой автомобиль в Белгородской области, погиб человек

Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю в хуторе Первомайский Белгородской области, погиб молодой мужчина, еще один мирный житель получил... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:02:00+03:00

2025-07-16T15:02:00+03:00

2025-07-16T15:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю в хуторе Первомайский Белгородской области, погиб молодой мужчина, еще один мирный житель получил легкое ранение, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе хутора Первомайский Волоконовского района беспилотник нанёс целенаправленный удар по легковому автомобилю. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что второй пострадавший, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и баротравму. Его доставили в Волоконовскую ЦРБ, где оказали необходимую помощь. Лечение он продолжит в амбулаторных условиях, уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия