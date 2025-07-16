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Reuters: страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине 23 июля - РИА Новости, 16.07.2025
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11:38 16.07.2025 (обновлено: 12:19 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vstrecha-2029416812.html
Reuters: страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине 23 июля
Reuters: страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине 23 июля - РИА Новости, 16.07.2025
Reuters: страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине 23 июля
Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:38:00+03:00
2025-07-16T12:19:00+03:00
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в мире
нато
сша
украина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник."Встреча имеющих Patriot стран и украинских доноров, которые хотят найти дополнительные батареи ПВО Patriot для Киева... может состояться в среду на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что это мероприятие может пройти под председательством командующего НАТО.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029274680.html
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киев, в мире, нато, сша, украина, сергей лавров, дональд трамп
Киев, В мире, НАТО, США, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Reuters: страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине 23 июля

Reuters: встреча готовых передать Киеву Patriot стран НАТО может пройти 23 июля

© Getty Images / picture allianceЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / picture alliance
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Встреча имеющих Patriot стран и украинских доноров, которые хотят найти дополнительные батареи ПВО Patriot для Киева... может состояться в среду на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Без Украины: Трамп уходит, чтобы вернуться
Вчера, 08:00
Отмечается, что это мероприятие может пройти под председательством командующего НАТО.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
Вчера, 08:00
 
КиевВ миреНАТОСШАУкраинаСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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