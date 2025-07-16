Reuters: страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине 23 июля
Reuters: встреча готовых передать Киеву Patriot стран НАТО может пройти 23 июля
© Getty Images / picture allianceЗенитно-ракетный комплекс Patriot
© Getty Images / picture alliance
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Встреча под председательством НАТО с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Встреча имеющих Patriot стран и украинских доноров, которые хотят найти дополнительные батареи ПВО Patriot для Киева... может состояться в среду на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что это мероприятие может пройти под председательством командующего НАТО.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. Позднее он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.