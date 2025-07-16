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Конфликт на юге Сирии может перерасти в гражданскую войну, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2025
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17:45 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/voyna-2029533632.html
Конфликт на юге Сирии может перерасти в гражданскую войну, считает эксперт
Конфликт на юге Сирии может перерасти в гражданскую войну, считает эксперт - РИА Новости, 16.07.2025
Конфликт на юге Сирии может перерасти в гражданскую войну, считает эксперт
Боевые действия на юге Сирийской Арабской Республики (САР) между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями могут перерасти в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:45:00+03:00
2025-07-16T17:45:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
ахмед аш-шараа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевые действия на юге Сирийской Арабской Республики (САР) между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями могут перерасти в гражданскую войну, в том числе из-за радикализированных элементов внутри сирийского правительства, заявил РИА Новости президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. "С момента смены власти в Сирии и с приходом правительства Ахмеда аш-Шараа (президент переходного периода – ред.) ситуация там ничуть не изменилась. Страна находится на грани возникновения гражданской войны, а также на грани распада или федерализации. Сам аш-Шараа понимает необходимость интеграции всех различных этноконфессиональных групп, но при этом в его движении есть радикализированные элементы", - сказал Садыгзаде. Он отметил, что сложно сказать, когда именно может начаться гражданская война в Сирии, но разногласия между этноконфессиональными группами и правительством, безусловно, играют большую роль в ухудшении ситуации в САР. "В Сирии сейчас у аш-Шарра нет консолидированной власти и монополии на применение силы внутри страны, то есть полноценного института правоохранительных органов. Когда он сможет укрепить свою власть и силу, тогда, возможно, это (боестолкновения – ред.) закончится", - уточнил эксперт. По его словам, не исключено, что в Сирии могут вновь активизироваться различные террористические группировки. "Периодически будет появляться деятельность террористических организаций, спящие ячейки никуда не исчезли с территории Сирии. Просто сейчас они особой деятельности не ведут по разным причинам, но, где надо, там они проявляются. Также, возможно, что они пытаются интегрироваться в (политическую – ред.) систему и получить свою выгоду", - заключил востоковед. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
https://ria.ru/20250716/izrail-2029514533.html
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в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Дамаск (город), Ахмед аш-Шараа
Конфликт на юге Сирии может перерасти в гражданскую войну, считает эксперт

Садыгзаде: боестолкновения на юге Сирии могут перерасти в гражданскую войну

© AP Photo / Leo CorreaДрузы на израильско-сирийской границе
Друзы на израильско-сирийской границе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Друзы на израильско-сирийской границе
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевые действия на юге Сирийской Арабской Республики (САР) между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями могут перерасти в гражданскую войну, в том числе из-за радикализированных элементов внутри сирийского правительства, заявил РИА Новости президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.
"С момента смены власти в Сирии и с приходом правительства Ахмеда аш-Шараа (президент переходного периода – ред.) ситуация там ничуть не изменилась. Страна находится на грани возникновения гражданской войны, а также на грани распада или федерализации. Сам аш-Шараа понимает необходимость интеграции всех различных этноконфессиональных групп, но при этом в его движении есть радикализированные элементы", - сказал Садыгзаде.
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Он отметил, что сложно сказать, когда именно может начаться гражданская война в Сирии, но разногласия между этноконфессиональными группами и правительством, безусловно, играют большую роль в ухудшении ситуации в САР.
"В Сирии сейчас у аш-Шарра нет консолидированной власти и монополии на применение силы внутри страны, то есть полноценного института правоохранительных органов. Когда он сможет укрепить свою власть и силу, тогда, возможно, это (боестолкновения – ред.) закончится", - уточнил эксперт.
По его словам, не исключено, что в Сирии могут вновь активизироваться различные террористические группировки.
"Периодически будет появляться деятельность террористических организаций, спящие ячейки никуда не исчезли с территории Сирии. Просто сейчас они особой деятельности не ведут по разным причинам, но, где надо, там они проявляются. Также, возможно, что они пытаются интегрироваться в (политическую – ред.) систему и получить свою выгоду", - заключил востоковед.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.
Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
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