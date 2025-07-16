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Стажировки в проекте "Герои Русского Севера" начались на Вологодчине - РИА Новости, 16.07.2025
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Вологодская область
 
18:30 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vologodchina-2029542411.html
Стажировки в проекте "Герои Русского Севера" начались на Вологодчине
Стажировки в проекте "Герои Русского Севера" начались на Вологодчине - РИА Новости, 16.07.2025
Стажировки в проекте "Герои Русского Севера" начались на Вологодчине
Этап стажировок для участников кадрового проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:30:00+03:00
2025-07-16T18:30:00+03:00
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Этап стажировок для участников кадрового проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. В области продолжается реализация аналога федеральной программы "Время Героев", запущенной ранее по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что первый образовательный модуль завершен, стартовал межмодульный период обучения: стажировки, включение в реальные процессы, погружение в управление на разных уровнях и решение задач. За каждым участником закреплен личный наставник: заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры областных предприятий. "Система стажировок позволит ветеранам специальной военной операции погрузиться в социальную и экономическую специфику региона, а также закрепить свои знания и навыки на практике в гражданской специализации", – приводит пресс-служба слова Филимонова. В финал программы вышли 35 человек. Для них уже завершился первый модуль подготовки "Государственная политика и система государственного управления", впереди – еще три: "Региональное и муниципальное управление", "Экономика и финансы", "Современные технологии управления". Финалисты, успешно прошедшие обучение, получат дипломы гособразца и будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти региона, государственные и частные компании, общественные организации. С участниками, не вышедшими в финал, проведут работу по отдельной программе: представят рекомендации по личному развитию и, при необходимости, окажут содействие в трудоустройстве. Ранее пресс-служба указывала, что Филимонов 10 июля провел встречу с финалистами данной программы, на которой заявил, что им будет оказана помощь в построении карьеры.
https://ria.ru/20250715/doroga-2029263001.html
https://ria.ru/20250714/filimonov-2029096095.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
Стажировки в проекте "Герои Русского Севера" начались на Вологодчине

Стажировки в кадровом проекте "Герои Русского Севера" начались на Вологодчине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Этап стажировок для участников кадрового проекта "Герои Русского Севера" стартовал в Вологодской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.
В области продолжается реализация аналога федеральной программы "Время Героев", запущенной ранее по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Филимонов: ремонт автодороги Новленское – Вотча начали в Вологодском округе
15 июля, 15:38
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что первый образовательный модуль завершен, стартовал межмодульный период обучения: стажировки, включение в реальные процессы, погружение в управление на разных уровнях и решение задач. За каждым участником закреплен личный наставник: заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры областных предприятий.
"Система стажировок позволит ветеранам специальной военной операции погрузиться в социальную и экономическую специфику региона, а также закрепить свои знания и навыки на практике в гражданской специализации", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
В финал программы вышли 35 человек. Для них уже завершился первый модуль подготовки "Государственная политика и система государственного управления", впереди – еще три: "Региональное и муниципальное управление", "Экономика и финансы", "Современные технологии управления".
Финалисты, успешно прошедшие обучение, получат дипломы гособразца и будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти региона, государственные и частные компании, общественные организации. С участниками, не вышедшими в финал, проведут работу по отдельной программе: представят рекомендации по личному развитию и, при необходимости, окажут содействие в трудоустройстве.
Ранее пресс-служба указывала, что Филимонов 10 июля провел встречу с финалистами данной программы, на которой заявил, что им будет оказана помощь в построении карьеры.
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Филимонов: новые трамваи прибыли в Череповец Вологодской области
14 июля, 18:41
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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