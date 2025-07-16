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ВКонтакте провела опрос пользователей об использовании формата историй - РИА Новости, 16.07.2025
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13:43 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vkontakte-2029457118.html
ВКонтакте провела опрос пользователей об использовании формата историй
ВКонтакте провела опрос пользователей об использовании формата историй - РИА Новости, 16.07.2025
ВКонтакте провела опрос пользователей об использовании формата историй
ВКонтакте провела опрос среди пользователей и выяснила: больше 60% пользователей используют истории, чтобы сохранить важные моменты и наладить контакт с... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:43:00+03:00
2025-07-16T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВКонтакте провела опрос среди пользователей и выяснила: больше 60% пользователей используют истории, чтобы сохранить важные моменты и наладить контакт с другими. 22% рассказывают о событиях из жизни, 16% сохраняют момент для себя, 12% ждут отклика от друзей и подписчиков, а 11% делятся полезной или интересной информацией.Истории как способ быть на связиДля каждого третьего пользователя истории стали форматом "напомнить о себе" без необходимости писать напрямую. Для 19% истории стали ритуалом: начать день со снимка кофе, зафиксировать важную мысль или поделиться вечерним настроением. Молодёжь до 24 лет чаще видит в историях инструмент для общения: флирта, диалога, первого шага. 31% пользователей признались, что им важно получать реакцию, — комментарии, вопросы или ответные истории делают формат живым, поддерживающим и мотивирующим к новым публикациям.Мотивация, барьеры и триггеры в историяхДля 52% пользователей внешний вид в кадре влияет на решение публиковать историю — чаще это отмечают женщины. 20% избегают историй с откровенными признаниями и эмоциями, а 12% не захотят выкладывать видео, где видно только лицо крупным планом. При этом чаще всего к публикации побуждают эмоции в моменте — 55%, повседневные забавные или весёлые ситуации — 26%, эстетичные кадры — 25% (чаще — среди женщин).Больше всего зрителей утомляют скучные и бессмысленные сюжеты — об этом говорят 44% респондентов, особенно в возрастной группе до 18 лет. 38% раздражают постановочные кадры, сделанные "как в рекламе", а 28% — фейковые эмоции, 21% — однообразие публикаций без перерыва.Что нравится в историях другихЛичные истории и живые эмоции вдохновляют 37% пользователей. Особенно цепляют атмосфера, визуальные детали, пейзажи и моменты повседневной жизни — это создаёт эффект присутствия. 54% считают самыми запоминающимися красивые фото с эстетикой, 32% — истории, где автор поделился эмоцией. Удачными чаще всего считают те, где просто получился красивый кадр, — 38%, история вызвала реакцию — 29%, автору нравится, как он на ней выглядит, — 24% (чаще — женщины). Форматы, где автору удаётся сохранить естественность, визуальный интерес и вызвать эмоциональный отклик, получают наибольший интерес аудитории.
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ВКонтакте провела опрос пользователей об использовании формата историй

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВКонтакте провела опрос среди пользователей и выяснила: больше 60% пользователей используют истории, чтобы сохранить важные моменты и наладить контакт с другими. 22% рассказывают о событиях из жизни, 16% сохраняют момент для себя, 12% ждут отклика от друзей и подписчиков, а 11% делятся полезной или интересной информацией.
© Пресс-служба ВКонтактеИсследование ВКонтакте: каждый третий пользователь использует формат историй, чтобы напомнить о себе
Исследование ВКонтакте: каждый третий пользователь использует формат историй, чтобы напомнить о себе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Пресс-служба ВКонтакте
Исследование ВКонтакте: каждый третий пользователь использует формат историй, чтобы напомнить о себе

Истории как способ быть на связи

Для каждого третьего пользователя истории стали форматом "напомнить о себе" без необходимости писать напрямую. Для 19% истории стали ритуалом: начать день со снимка кофе, зафиксировать важную мысль или поделиться вечерним настроением. Молодёжь до 24 лет чаще видит в историях инструмент для общения: флирта, диалога, первого шага. 31% пользователей признались, что им важно получать реакцию, — комментарии, вопросы или ответные истории делают формат живым, поддерживающим и мотивирующим к новым публикациям.

Мотивация, барьеры и триггеры в историях

Для 52% пользователей внешний вид в кадре влияет на решение публиковать историю — чаще это отмечают женщины. 20% избегают историй с откровенными признаниями и эмоциями, а 12% не захотят выкладывать видео, где видно только лицо крупным планом. При этом чаще всего к публикации побуждают эмоции в моменте — 55%, повседневные забавные или весёлые ситуации — 26%, эстетичные кадры — 25% (чаще — среди женщин).
Больше всего зрителей утомляют скучные и бессмысленные сюжеты — об этом говорят 44% респондентов, особенно в возрастной группе до 18 лет. 38% раздражают постановочные кадры, сделанные "как в рекламе", а 28% — фейковые эмоции, 21% — однообразие публикаций без перерыва.

Что нравится в историях других

Личные истории и живые эмоции вдохновляют 37% пользователей. Особенно цепляют атмосфера, визуальные детали, пейзажи и моменты повседневной жизни — это создаёт эффект присутствия. 54% считают самыми запоминающимися красивые фото с эстетикой, 32% — истории, где автор поделился эмоцией. Удачными чаще всего считают те, где просто получился красивый кадр, — 38%, история вызвала реакцию — 29%, автору нравится, как он на ней выглядит, — 24% (чаще — женщины). Форматы, где автору удаётся сохранить естественность, визуальный интерес и вызвать эмоциональный отклик, получают наибольший интерес аудитории.
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