https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html

Роскачество оценило возможность подделки российского вина

Роскачество оценило возможность подделки российского вина - РИА Новости, 16.07.2025

Роскачество оценило возможность подделки российского вина

Россия имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому отечественную продукцию практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:39:00+03:00

2025-07-16T03:39:00+03:00

2025-07-16T03:56:00+03:00

экономика

россия

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому отечественную продукцию практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов."В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", — сообщил он.При этом Протасов допустил, что со значительным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать пяти процентов.

https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, максим протасов, роскачество