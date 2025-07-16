Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Глава Роскачества Протасов: российское вино практически невозможно подделать
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Павильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому отечественную продукцию практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
"В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", — сообщил он.
При этом Протасов допустил, что со значительным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать пяти процентов.
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