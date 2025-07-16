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Роскачество оценило возможность подделки российского вина - РИА Новости, 16.07.2025
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03:39 16.07.2025 (обновлено: 03:56 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Роскачество оценило возможность подделки российского вина - РИА Новости, 16.07.2025
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
Россия имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому отечественную продукцию практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:39:00+03:00
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экономика
россия
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому отечественную продукцию практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов."В России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", — сообщил он.При этом Протасов допустил, что со значительным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать пяти процентов.
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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экономика, россия, максим протасов, роскачество
Экономика, Россия, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество оценило возможность подделки российского вина

Глава Роскачества Протасов: российское вино практически невозможно подделать

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Павильон "Виноделие России" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россия имеет серьезную систему прослеживаемости винодельческой продукции, поэтому отечественную продукцию практически невозможно подделать, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
России, в отличие от других стран, введена достаточно серьезная система прослеживаемости винодельческой продукции. На настоящем вине обязательно должны быть акцизная марка, штрих-код, соответствующее качество печати этикетки", — сообщил он.
При этом Протасов допустил, что со значительным развитием рынка российского вина желание подделать известные и раскрученные бренды может появиться. Так, по оценке Роскачества, уровень контрафакта и подделок на отечественном рынке не должен превышать пяти процентов.
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