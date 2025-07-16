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Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор - РИА Новости, 16.07.2025
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11:48 16.07.2025 (обновлено: 17:07 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/videoroliki-2029421249.html
Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор
Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор - РИА Новости, 16.07.2025
Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор
Видеоролики экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в России иноагентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:48:00+03:00
2025-07-16T17:07:00+03:00
россия
украина
прага
фарида курбангалеева
youtube
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Видеоролики экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в России иноагентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, где началось заочное слушание дела об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС России. "Опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС России ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. &lt;...&gt; Тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС России, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства", — огласила прокурор обвинительное заключение. В среду суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй фигурант — Алексей Барановский** (признан в России иноагентом) находятся в розыске. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета"). Курбангалеева также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение фейков о российской армии"). Установлено, что Курбангалеева с Барановским в мае 2024 года, находясь за пределами России, разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года разместила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС России при проведении специальной военной операции. Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физлицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
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россия, украина, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Украина, Прага, Фарида Курбангалеева, YouTube, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор

Прокурор: видеоролики Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги и страха

CC BY 4.0 / Tatarstan.ru / Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru /
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Видеоролики экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в России иноагентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, где началось заочное слушание дела об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС России.
"Опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС России ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. <...> Тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС России, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства", — огласила прокурор обвинительное заключение.
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В среду суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй фигурант — Алексей Барановский** (признан в России иноагентом) находятся в розыске. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета"). Курбангалеева также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение фейков о российской армии").
Установлено, что Курбангалеева с Барановским в мае 2024 года, находясь за пределами России, разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года разместила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС России при проведении специальной военной операции.
Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Физлицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
 
РоссияУкраинаПрагаФарида КурбангалееваYouTubeФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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