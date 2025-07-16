https://ria.ru/20250716/videoroliki-2029421249.html

Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор

Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор - РИА Новости, 16.07.2025

Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор

Видеоролики экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в России иноагентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:48:00+03:00

2025-07-16T11:48:00+03:00

2025-07-16T17:07:00+03:00

россия

украина

прага

фарида курбангалеева

youtube

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954229696_0:105:911:617_1920x0_80_0_0_545ce3e0268a4847e95c22d97044e00b.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Видеоролики экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой* (признана в России иноагентом) вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде, где началось заочное слушание дела об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС России. "Опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС России ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. <...> Тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности ВС при проведении СВО, дискредитировала ВС России, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства", — огласила прокурор обвинительное заключение. В среду суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Курбангалеева и второй фигурант — Алексей Барановский** (признан в России иноагентом) находятся в розыске. Они обвиняются по части 2 статьи 205.2 УК России ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма группой лиц с использованием интернета"). Курбангалеева также обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК России ("Публичное распространение фейков о российской армии"). Установлено, что Курбангалеева с Барановским в мае 2024 года, находясь за пределами России, разместили в YouTube совместно изготовленную видеозапись, содержащую признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, а также оправдания терроризма. Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года разместила в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС России при проведении специальной военной операции. Курбангалеева внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физлицо, выполняющее в России функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

россия

украина

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, прага, фарида курбангалеева, youtube, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия