https://ria.ru/20250716/vef--2029376928.html

Приморье на выставке ВЭФ представит инвестиционный потенциал

Приморье на выставке ВЭФ представит инвестиционный потенциал - РИА Новости, 16.07.2025

Приморье на выставке ВЭФ представит инвестиционный потенциал

Приморье в павильоне на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума представит инвестиционный потенциал и достижения региона в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:28:00+03:00

2025-07-16T08:28:00+03:00

2025-07-16T08:28:00+03:00

россия

владивосток

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Приморье в павильоне на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума представит инвестиционный потенциал и достижения региона в культуре, туризме и спорте, также гости смогут узнать о Героях Великой Отечественной войны и СВО, сообщает о краевое правительство. "Общая концепция павильона "Приморье – мост в будущее" символизирует связь прошлого и будущего, Востока и Запада, открытость к партнёрству, инвестициям и инновациям", - говорится в сообщении. Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что власти региона на выставке покажут инвесторам выгодные направления сотрудничества, потенциал промышленности, сфер сельского хозяйства, туризма и культуры. "Край представит видение будущего, то, что этот регион будет делать для того, чтобы оставаться привлекательным для инвесторов, чтобы как можно больше россиян и жителей других стран смогли посетить и полюбить дальневосточные земли", – приводят власти слова вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева. На стенде региона посетители познакомятся с главными достижениями Приморья за последние 13 лет. Кроме того, в павильоне можно будет узнать о вкладе Владивостока и Приморья в Победу в Великой Отечественной войне. В павильоне будет несколько стендов: один из них посвящён спортивным проектам и достижениям Приморского края, в том числе созданному во Владивостоке керлинг-центру и горнолыжному курорту федерального уровня в Арсеньеве. Ещё одна экспозиция покажет ключевые инвестпроекты и расскажет о мерах государственной поддержки в Приморье. Гости павильона смогут посетить иммерсивную зону "Транспорт, логистика, разворот на Восток". Созданное с помощью современных технологий аудиовизуальное пространство познакомит гостей с уникальным географическм положением региона. В ещё одной зоне виртуальный экскурсовод расскажет о самых значимых культурных, образовательных и туристических объектах в Приморье. В секции "Промышленность, промпарк "Большой Камень" можно будет увидеть 3D-модели промышленных объектов с их характеристиками. В секции "Наука" гостям продемонстрируют ведущие научные направления Приморья, стартапы и технологические разработки. В зоне "СВО, ГО и ЧС" Приморский край покажет свой вклад в оборонно-промышленный комплекс России. На стенде покажут видео о приморцах – героях Великой Отечественной войны и участниках СВО. Днем на стенде Приморья планируется патриотическая программа с участием духовых оркестров и местных исполнителей. Вечером гостей ожидает выступление приморских кавер- и рок-групп.

https://ria.ru/20250702/primore-2026675016.html

россия

владивосток

приморский край

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россия, владивосток, приморский край, олег кожемяко