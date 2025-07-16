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ЛДПР предложила вакцинировать мигрантов от менингококковой инфекции - РИА Новости, 16.07.2025
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12:51 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/vaktsinatsiya-2029442986.html
ЛДПР предложила вакцинировать мигрантов от менингококковой инфекции
ЛДПР предложила вакцинировать мигрантов от менингококковой инфекции - РИА Новости, 16.07.2025
ЛДПР предложила вакцинировать мигрантов от менингококковой инфекции
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что совместно с депутатами по фракции направит обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением проводить для... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:51:00+03:00
2025-07-16T12:51:00+03:00
здоровье - общество
россия
леонид слуцкий (политик)
анна попова
владимир чуланов
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мигранты
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что совместно с депутатами по фракции направит обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением проводить для всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции, уточнив, что это должно быть реализовано за счет иностранных граждан. Во вторник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что доля взрослых среди умерших от менингококковой инфекции за последние три года значительно возросла, летальность составляет около 16%. По его словам, в 2024 году было зарегистрировано чуть больше 600 случаев заболевания менингококковой инфекцией, а за 5 месяцев 2025 года - свыше 1200 случаев, в основном - за счет взрослого населения. "Сегодня в России распространяется опасная менингококковая инфекция - смертельная болезнь, которая может закончиться инвалидностью или летальным исходом. Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и... становятся рассадником инфекции. ЛДПР давно говорит, что этот поток... нужно прекратить. Мы направим обращение в адрес глубоко нами уважаемой главы Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с предложением проводить обязательную вакцинацию всех мигрантов еще на границе, причем за их счет", - сказал Слуцкий журналистам.
https://ria.ru/20250716/infektsiya-2029422963.html
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здоровье - общество, россия, леонид слуцкий (политик), анна попова, владимир чуланов, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мигранты
Здоровье - Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Анна Попова, Владимир Чуланов, ЛДПР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Мигранты
ЛДПР предложила вакцинировать мигрантов от менингококковой инфекции

Слуцкий предложил вакцинировать мигрантов от менингококка на границе за их счет

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что совместно с депутатами по фракции направит обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением проводить для всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию, обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции, уточнив, что это должно быть реализовано за счет иностранных граждан.
Во вторник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что доля взрослых среди умерших от менингококковой инфекции за последние три года значительно возросла, летальность составляет около 16%. По его словам, в 2024 году было зарегистрировано чуть больше 600 случаев заболевания менингококковой инфекцией, а за 5 месяцев 2025 года - свыше 1200 случаев, в основном - за счет взрослого населения.
"Сегодня в России распространяется опасная менингококковая инфекция - смертельная болезнь, которая может закончиться инвалидностью или летальным исходом. Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и... становятся рассадником инфекции. ЛДПР давно говорит, что этот поток... нужно прекратить. Мы направим обращение в адрес глубоко нами уважаемой главы Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с предложением проводить обязательную вакцинацию всех мигрантов еще на границе, причем за их счет", - сказал Слуцкий журналистам.
Медик в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов
Вчера, 11:59
 
Здоровье - ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Анна ПоповаВладимир ЧулановЛДПРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Мигранты
 
 
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