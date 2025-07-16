Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине
Сакс: в ситуации с Украиной Трамп действует в согласии с глубинным государством
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка американских гаубиц для ВСУ из самолета ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка американских гаубиц для ВСУ из самолета ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новая схема поставок вооружений Украине, озвученная президентом США Дональдом Трампом в понедельник, показывает, что о мирном урегулировании конфликта больше речи не идет, заявил американский экономист Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости.
"Трамп теперь действует в полном согласии с глубинным государством. Он добивается продолжения политики (экс-президента США Джо) Байдена, но теперь счёт оплатит Европа. Трамп олицетворяет знаменитое наблюдение президента России Владимира Путина: президенты приходят с идеями, но люди в тёмных костюмах, синих галстуках и портфелях быстро объясняют им, как всё устроено - и идей больше не слышно. Трамп когда-то говорил о мире, но уже нет", - заявил Сакс.
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В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.