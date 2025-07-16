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Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029494605.html
Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине
Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 16.07.2025
Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине
Новая схема поставок вооружений Украине, озвученная президентом США Дональдом Трампом в понедельник, показывает, что о мирном урегулировании конфликта больше... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:32:00+03:00
2025-07-16T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
киев
дональд трамп
владимир путин
нато
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новая схема поставок вооружений Украине, озвученная президентом США Дональдом Трампом в понедельник, показывает, что о мирном урегулировании конфликта больше речи не идет, заявил американский экономист Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости. "Трамп теперь действует в полном согласии с глубинным государством. Он добивается продолжения политики (экс-президента США Джо) Байдена, но теперь счёт оплатит Европа. Трамп олицетворяет знаменитое наблюдение президента России Владимира Путина: президенты приходят с идеями, но люди в тёмных костюмах, синих галстуках и портфелях быстро объясняют им, как всё устроено - и идей больше не слышно. Трамп когда-то говорил о мире, но уже нет", - заявил Сакс. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине

Сакс: в ситуации с Украиной Трамп действует в согласии с глубинным государством

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка американских гаубиц для ВСУ из самолета ВВС США
Выгрузка американских гаубиц для ВСУ из самолета ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка американских гаубиц для ВСУ из самолета ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новая схема поставок вооружений Украине, озвученная президентом США Дональдом Трампом в понедельник, показывает, что о мирном урегулировании конфликта больше речи не идет, заявил американский экономист Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости.
"Трамп теперь действует в полном согласии с глубинным государством. Он добивается продолжения политики (экс-президента США Джо) Байдена, но теперь счёт оплатит Европа. Трамп олицетворяет знаменитое наблюдение президента России Владимира Путина: президенты приходят с идеями, но люди в тёмных костюмах, синих галстуках и портфелях быстро объясняют им, как всё устроено - и идей больше не слышно. Трамп когда-то говорил о мире, но уже нет", - заявил Сакс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Покорение Европы завершено
Вчера, 08:00
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
15 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияКиевДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
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