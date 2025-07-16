https://ria.ru/20250716/ukraina-2029494605.html

Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине

Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине - РИА Новости, 16.07.2025

Американский экономист прокомментировал новую схему поставок оружия Украине

Новая схема поставок вооружений Украине, озвученная президентом США Дональдом Трампом в понедельник, показывает, что о мирном урегулировании конфликта больше... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:32:00+03:00

2025-07-16T15:32:00+03:00

2025-07-16T15:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

владимир путин

нато

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новая схема поставок вооружений Украине, озвученная президентом США Дональдом Трампом в понедельник, показывает, что о мирном урегулировании конфликта больше речи не идет, заявил американский экономист Джеффри Сакс в комментарии РИА Новости. "Трамп теперь действует в полном согласии с глубинным государством. Он добивается продолжения политики (экс-президента США Джо) Байдена, но теперь счёт оплатит Европа. Трамп олицетворяет знаменитое наблюдение президента России Владимира Путина: президенты приходят с идеями, но люди в тёмных костюмах, синих галстуках и портфелях быстро объясняют им, как всё устроено - и идей больше не слышно. Трамп когда-то говорил о мире, но уже нет", - заявил Сакс. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, киев, дональд трамп, владимир путин, нато