https://ria.ru/20250716/ukraina-2029493621.html

Договоры союза не позволяют закупать у США оружие для Украины, заявили в ЕС

Договоры союза не позволяют закупать у США оружие для Украины, заявили в ЕС - РИА Новости, 16.07.2025

Договоры союза не позволяют закупать у США оружие для Украины, заявили в ЕС

Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:28:00+03:00

2025-07-16T15:28:00+03:00

2025-07-16T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Евросоюз не сможет финансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс агентству Bloomberg. "Договоры блока не позволяют использовать средства ЕС для закупки вооружения США для Украины", — сказал он. Поэтому Еврокомиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы высвободить собственные деньги на оплату оружия для Киева, добавил Кубилюс. Еврокомиссар отметил, что расходы ЕС на оборону с 2028 по 203 годы будут в 40 раз меньше национальных военных бюджетов каждого из государств объединения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна сегодня представить предложение по бюджету ЕС на 2028-2034 годы. По информации Politico, он составит 1,717 триллиона евро, включая 88 миллиардов для помощи Украине. Эксперты заранее назвали бюджет несостоятельным.На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят и передадут Украине. По словам Трампа, в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250716/peskov-2029413435.html

https://ria.ru/20250716/otkaz-2029458282.html

https://ria.ru/20250715/evropa-2029084565.html

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в мире, украина, сша, киев, андрюс кубилюс, нато, евросоюз