https://ria.ru/20250716/ukraina-2029485255.html

Рада поддержала увеличение численности СБУ

Рада поддержала увеличение численности СБУ - РИА Новости, 16.07.2025

Рада поддержала увеличение численности СБУ

Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:53:00+03:00

2025-07-16T14:53:00+03:00

2025-07-16T14:53:00+03:00

в мире

ирина геращенко

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. "Триста одиннадцать нардепов из всех фракций в целом приняли законопроект о деятельности СБУ и повышении ее эффективности… Предлагается предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, также предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения – с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", "который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029482256.html

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в мире, ирина геращенко, служба безопасности украины, украина