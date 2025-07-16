Рейтинг@Mail.ru
Рада поддержала увеличение численности СБУ - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029485255.html
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Рада поддержала увеличение численности СБУ - РИА Новости, 16.07.2025
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:53:00+03:00
2025-07-16T14:53:00+03:00
в мире
ирина геращенко
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. "Триста одиннадцать нардепов из всех фракций в целом приняли законопроект о деятельности СБУ и повышении ее эффективности… Предлагается предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, также предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения – с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", "который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029482256.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирина геращенко, служба безопасности украины, украина
В мире, Ирина Геращенко, Служба безопасности Украины, Украина
Рада поддержала увеличение численности СБУ

Депутат Геращенко: Рада одобрила увеличение численности СБУ на 10 тысяч человек

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.
"Триста одиннадцать нардепов из всех фракций в целом приняли законопроект о деятельности СБУ и повышении ее эффективности… Предлагается предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
По ее словам, также предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения – с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", "который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Рада одобрила законопроект о призыве мужчин старше 60 лет
Вчера, 14:47
 
В миреИрина ГеращенкоСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала