https://ria.ru/20250716/ukraina-2029485255.html
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Рада поддержала увеличение численности СБУ - РИА Новости, 16.07.2025
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:53:00+03:00
2025-07-16T14:53:00+03:00
2025-07-16T14:53:00+03:00
в мире
ирина геращенко
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украинский парламент поддержал законопроект, предлагающий увеличить численность СБУ на 10 тысяч человек и разрешить ее сотрудникам применять оружие при выполнении "задач обороны", сообщила депутат Рады Ирина Геращенко. "Триста одиннадцать нардепов из всех фракций в целом приняли законопроект о деятельности СБУ и повышении ее эффективности… Предлагается предоставить военнослужащим СБУ право применять оружие и боевую технику во время выполнения задач обороны", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, также предлагается увеличить численность сотрудников СБУ с 27 тысяч до 37 тысяч человек в мирное время, а в период военного положения – с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает создать вместо подразделения борьбы с терроризмом центр специальных операций "А", "который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность".
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029482256.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина геращенко, служба безопасности украины, украина
В мире, Ирина Геращенко, Служба безопасности Украины, Украина
Рада поддержала увеличение численности СБУ
Депутат Геращенко: Рада одобрила увеличение численности СБУ на 10 тысяч человек