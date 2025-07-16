https://ria.ru/20250716/ukraina-2029448068.html

"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде

"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде - РИА Новости, 16.07.2025

"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде

Конфликт между двумя украинскими депутатами в ходе заседания Верховной рады попал на видео. Об инциденте сообщила "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:15:00+03:00

2025-07-16T13:15:00+03:00

2025-07-16T13:26:00+03:00

в мире

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029446616_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fc58f86f62c7080a9f2912dc1e96373.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Конфликт между двумя украинскими депутатами в ходе заседания Верховной рады попал на видео. Об инциденте сообщила "Страна.ua"."Нардепы Гончаренко* и Гетманцев устроили потасовку за трибуной Рады", — говорится в публикации.На кадрах видно, как депутаты толкают друг друга и кричат.Hromadske отмечает, что депутат партии "европейская солидарность" начал оскорблять Гончаренко*."Просто козел! Ты что тут, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор", — сказал он.Конфликт возник во время голосования в Раде за законопроект о контроле над промышленным загрязнением. В него хотели добавить поправку о пошлине на вывоз сои и рапса, против чего выступает Гончаренко*, уточнило издание. * Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029439113.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Потасовка народных депутатов за трибуной Рады На заседании Рады подрались депутаты Гончаренко и Гетманцев. Первый утверждал, что хочет внести поправку, но ему не дают и выключают микрофон. Какую именно, не уточнил. 2025-07-16T13:15 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, верховная рада украины