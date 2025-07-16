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"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде - РИА Новости, 16.07.2025
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13:15 16.07.2025 (обновлено: 13:26 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029448068.html
"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде
"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде - РИА Новости, 16.07.2025
"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде
Конфликт между двумя украинскими депутатами в ходе заседания Верховной рады попал на видео. Об инциденте сообщила "Страна.ua". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Конфликт между двумя украинскими депутатами в ходе заседания Верховной рады попал на видео. Об инциденте сообщила "Страна.ua".&quot;Нардепы Гончаренко* и Гетманцев устроили потасовку за трибуной Рады&quot;, — говорится в публикации.На кадрах видно, как депутаты толкают друг друга и кричат.Hromadske отмечает, что депутат партии "европейская солидарность" начал оскорблять Гончаренко*."Просто козел! Ты что тут, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор", — сказал он.Конфликт возник во время голосования в Раде за законопроект о контроле над промышленным загрязнением. В него хотели добавить поправку о пошлине на вывоз сои и рапса, против чего выступает Гончаренко*, уточнило издание. * Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Потасовка народных депутатов за трибуной Рады
На заседании Рады подрались депутаты Гончаренко и Гетманцев. Первый утверждал, что хочет внести поправку, но ему не дают и выключают микрофон. Какую именно, не уточнил.
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в мире, верховная рада украины
В мире, Верховная Рада Украины
"Просто козел!" Появилось видео потасовки депутатов в Раде

Потасовку между депутатами Гончаренко и Гетманцевым в Раде сняли на видео

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Конфликт между двумя украинскими депутатами в ходе заседания Верховной рады попал на видео. Об инциденте сообщила "Страна.ua".
«

"Нардепы Гончаренко* и Гетманцев устроили потасовку за трибуной Рады", — говорится в публикации.

На кадрах видно, как депутаты толкают друг друга и кричат.

Hromadske отмечает, что депутат партии "европейская солидарность" начал оскорблять Гончаренко*.
"Просто козел! Ты что тут, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор", — сказал он.
Конфликт возник во время голосования в Раде за законопроект о контроле над промышленным загрязнением. В него хотели добавить поправку о пошлине на вывоз сои и рапса, против чего выступает Гончаренко*, уточнило издание.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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