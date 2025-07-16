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Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву
Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 16.07.2025
Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:46:00+03:00
2025-07-16T08:46:00+03:00
2025-07-16T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кайя каллас
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой схеме поставок американских вооружений на Украину. Каллас которая усомнилась в том, что США могут считаться поставщиком оружия для Киева, если платить за него будет Европа. "Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" — написала дипломат.На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят, а затем передадут его Киеву. По словам Трампа, в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву
Захарова сыронизировала насчет заявления Каллас о плате НАТО за оружие для Киева