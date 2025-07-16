https://ria.ru/20250716/ukraina-2029378425.html

Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву

Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 16.07.2025

Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:46:00+03:00

2025-07-16T08:46:00+03:00

2025-07-16T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

мария захарова

кайя каллас

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149750/44/1497504468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_915269ae35cca540f87677f161b1accd.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой схеме поставок американских вооружений на Украину. Каллас которая усомнилась в том, что США могут считаться поставщиком оружия для Киева, если платить за него будет Европа. "Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" — написала дипломат.На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят, а затем передадут его Киеву. По словам Трампа, в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, мария захарова, кайя каллас, дональд трамп, нато, евросоюз