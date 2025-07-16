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Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 16.07.2025 (обновлено: 09:45 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029378425.html
Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву
Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 16.07.2025
Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:46:00+03:00
2025-07-16T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
кайя каллас
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой схеме поставок американских вооружений на Украину. Каллас которая усомнилась в том, что США могут считаться поставщиком оружия для Киева, если платить за него будет Европа. "Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" — написала дипломат.На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят, а затем передадут его Киеву. По словам Трампа, в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова, кайя каллас, дональд трамп, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Кайя Каллас, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Захарова с иронией прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву

Захарова сыронизировала насчет заявления Каллас о плате НАТО за оружие для Киева

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала в Telegram-канале на слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о новой схеме поставок американских вооружений на Украину.
Каллас которая усомнилась в том, что США могут считаться поставщиком оружия для Киева, если платить за него будет Европа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Покорение Европы завершено
08:00
"Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?" — написала дипломат.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что США будут поставлять оружие европейским союзникам по НАТО, те за него заплатят, а затем передадут его Киеву. По словам Трампа, в ближайшие поставки войдут комплексы Patriot: некоторые страны отправят на Украину свои системы, а затем Вашингтон восполнит их арсеналы.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваКайя КалласДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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