https://ria.ru/20250716/udmurtiya-2029406763.html

Власти Удмуртии выделили 3 млрд рублей на ремонт дорог в Ижевске

Власти Удмуртии выделили 3 млрд рублей на ремонт дорог в Ижевске - РИА Новости, 16.07.2025

Власти Удмуртии выделили 3 млрд рублей на ремонт дорог в Ижевске

Удмуртские власти выделили более трёх миллиардов рублей на ремонт дорог и тротуаров в Ижевске по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", заявил глава Удмуртии... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:59:00+03:00

2025-07-16T10:59:00+03:00

2025-07-16T10:59:00+03:00

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

ремонт

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УФА, 16 июл - РИА Новости. Удмуртские власти выделили более трёх миллиардов рублей на ремонт дорог и тротуаров в Ижевске по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале. "В этом году на ремонт дорог и тротуаров в Ижевске мы выделили больше 3 млрд рублей – по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и из бюджета республики. Ремонтируем 29 участков - больше 32 километров. Плюсом ремонт в рамках содержания. Кроме того, идут работы по программам "Межквартальный Ижевск" и "Пешеходный Ижевск", - написал Бречалов. В пресс-службе руководителя региона рассказали, что Бречалов провел рабочее совещание по дорожному ремонту и благоустройству Ижевска. В ходе встречи представители городской администрации, подрядных организаций и профильных служб обсудили темпы дорожного ремонта и вопросы благоустройства столицы в 2025 году. "У нас середина лета, дорожный сезон в разгаре. Как вы помните, в Ижевске он начался 3 месяца назад, 11 апреля — с ремонта Южной набережной. Планы на сезон у нас очень серьезные. В этом году ремонтируем 29 объектов или 32,5 км. При этом 5 участков уже выполнили полностью: это проезд Дерябина, ул. Чугуевского, дорога у ипподрома, участки улиц К. Маркса и Ленина. В работе еще 11 объектов, из них 6 - из дополнительного перечня", - приводятся слова главы республики. Бречалов напомнил о важности соблюдения трех ключевых принципов: комплексного подхода, минимизации неудобств для жителей и оперативности выполнения работ, также он сделал ряд замечаний. Так, многие жители в социальных сетях высказывают недовольство по поводу большого перепада между отфрезерованным участком и новым асфальтом. Глава Удмуртии потребовал от городского заказчика обеспечить максимальное сокращение сроков укладки асфальта, особенно если задержка вызвана не погодными условиями, а некачественным планированием, следует из релиза. "Также обсуждалась ситуация с одновременным перекрытием дорог-дублеров — Милиционной и Карла Маркса, что вызвало значительные заторы в час пик. Как пояснила начальник службы благоустройства Анна Зверева, наложение графиков произошло из-за того, что коммунальные службы вышли на Милиционную позже запланированного", - говорится в сообщении. "Такая ситуация, по словам Александра Бречалова, не случайность, а результат упущений, которые были допущены при планировании. Кроме того, не была откорректирована схема дорожного движения с учетом этих факторов. В частности, можно было отрегулировать работу светофоров по улице Горького, что позволило бы избежать больших заторов", - отметили в пресс-службе. По данным пресс-службы, в рамках программы "Межквартальный Ижевск" выполнены 12 объектов, еще 5 находятся в работе. Это проезды в районе улиц 40 лет Победы, Ворошилова, Баранова и других. Заметный прогресс отмечен в реализации проекта "Пешеходный Ижевск": завершены ремонт и строительство 23 тротуаров. В работе – еще 9 объектов. Важным пунктом повестки стало обсуждение перспектив развития городской инфраструктуры. Директор Центра территориального развития Яков Вдовин представил концепцию благоустройства центрального квадрата, включая улицы Лихвинцева и Наговицына. Отдельно обсудили планы реконструкции улицы Пушкинской и программу ремонта фасадов в исторической части города, добавили в пресс-службе. "Важно найти баланс между ремонтом крупных транспортных артерий и участков, которые особенно беспокоят жителей. Особое внимание уделим тем дорогам, ремонт которых сможет существенно улучшить транспортную ситуацию в городе в целом", - сказал Бречалов и поручил ответственным лицам учесть опыт текущего сезона при формировании дорожной программы на 2026 год.

https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html

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ижевск, александр бречалов, ремонт